¿Miguel Ángel Borja cambiará el portugués por el inglés?: En Brasil dicen que la MLS lo quiere

El jugador colombiano, quien actualmente milita en el Palmeiras, de Brasil, y está a un partido de llegar a 100 partidos con el ‘verdao’, podría tener una opción de ir al fútbol estadounidense.

Aunque Miguel Ángel Borja no pasa por su mejor momento goleador con el Palmeiras, de Brasil, podría tener opciones de ir al Montreal Impact, del fútbol de la MLS.

Según medios brasileños, el equipo canadiense ha mostrado interés para contratar al delantero colombiano.

“En los últimos días, el Montreal Impact, el club canadiense que disputa la MLS (Major League Soccer), ​​mostró interés en la contratación del delantero colombiano, de 26 años”, señaló el medio brasileño ‘Globoesporte’.

Borja, quien está a un partido de llegar a 100 presencias con la camiseta del ‘verdao’, no pasa por su mejor momento y el equipo evaluaría su salida.

“Al principio, a pesar de estar en baja con los aficionados, Borja no pretende salir. Palmeiras, a su vez, no descarta llevar a cabo una venta - no necesariamente para el club de la MLS - debido a la posibilidad de contratar a Alexandre Pato, libre mercado”, informó el rotativo.

