Miguel Ángel Borja con una sonrisa 'de oreja a oreja' tras su título con River Plate

River Plate consiguió una victoria 3-1 frente a Estudiantes de La Plata y se proclamó campeón de la Liga Profesional Argentina. Bajo la dirección de Martín Demichelis, el equipo logró asegurar el título con dos partidos restantes por disputar. Tras ello, el colombiano Miguel Ángel Borja solo tuvo palabras de agradecimiento tras lo que ha vivido en el conjunto 'millonario'.

A pesar de no ser un habitual en el once inicial, Miguel Ángel Borja, quien se unió al club de la banda cruzada a mediados de 2022, añadió otro título a su exitosa carrera. El delantero colombiano marcó goles cruciales, incluido uno en el Superclásico contra Boca Juniors, que contribuyeron al campeonato de su equipo.

Aquel 7 de mayo de 2023, en el estadio Monumental, River Plate se enfrentó a Boca Juniors en un encuentro lleno de emociones. Fue un partido en el que ocurrieron múltiples situaciones destacadas, y fue el delantero colombiano Miguel Ángel Borja quien aseguró la victoria para el equipo local. Su gol resultó crucial para el triunfo de River Plate en ese enfrentamiento.

Después de ese importante triunfo, River Plate inició su camino hacia el título, y la destacada actuación del 'colibrí' quedó grabada en la memoria de los aficionados por su gol frente al eterno rival en un partido crucial.

Aunque el delantero colombiano no fue titular, ingresó al terreno de juego en el minuto 79 en reemplazo de Esequiel Barco. Fue en tiempo de adición, específicamente en el minuto 91, cuando el árbitro señaló un penal a favor de River.

Borja asumió la responsabilidad de ejecutar el penal y no defraudó. Después de su disparo, se desató una pelea que resultó en la expulsión de tres jugadores de Boca y su entrenador, Jorge Almirón.

El delantero recordó este momento durante la celebración del título de su equipo, que se llevó a cabo tras la victoria contra Estudiantes de La Plata. “Fue algo muy especial lo del clásico porque fue un penal muy decisivo. No quise ver cuanto iba de tiempo porque llegaba más la presión”, comentó el cordobés en entrevista con 'ESPN'.

Igualmente, aseguró que por más de que haya convertido algunos otros goles después, los hinchas recordaban era el gol que le había convertido a Boca demostrando el gran impacto que tiene ganar el Superclásico. “Después hice un gol contra Platense y me decían era gracias por el gol a Boca, el clásico es algo especial. Nos tocó el año pasado jugar en cancha de Boca y no pudimos ganar y se sintió el peso de no ganar. Esta vez se ganó y fue un plus para estar celebrando”, afirmó.

Finalmente, terminó su intervención agradeciéndole a Dios por un título más en su carrera deportiva. “Agradecido con Dios por un título que se me da en Argentina y en el más grande de América. Creo que el significado del gol a Boca fue especial, pero ahora estoy para celebrar”, culminó el 'colibrí'.