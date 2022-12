Miguel Ángel Borja: "la delantera es la posición de más competencia en Selección Colombia"

El delantero del Palmeiras de Brasil, que en este 2018 ha marcado cinco goles, habló con GolCaracol.com de su buen presente deportivo y de las ilusiones que tiene de estar con Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

Miguel Ángel Borja arrancó la temporada 2018 con el acelerador a fondo con Palmeiras, en el Torneo Paulista, y así ha anotado goles importantes frente a Botafogo SP, Santos, Mirassol y Linense (2), hecho que lo ha llenado de confianza y que le ha valido el respaldo de Roger Machado, técnico del 'verdao'.

Pero eso no es todo. Para el delantero cordobés, también han venido el reconocimiento de la siempre exigente prensa brasileña y de los aficionados de su club, que poco a poco reconocen su esfuerzo en los terrenos de juego.

"Este 2018 ha sido de bendición, ha sido diferente a lo que fue el año pasado. En estas fechas yo estaba aún en Colombia haciendo trámites para venir acá y ahora he ganado tiempo. Tengo una pretemporada encima y eso me ayudó mucho", indicó Borja, quien atendió desde territorio brasileño a GolCaracol.com.

¿No se nota agobiado como en otros tiempos?

"Eso es así. La verdad es que me siento más cómodo y espero seguir rindiendo acá en Palmeiras".

¿Roger Machado, técnico de Palmeiras, lo defiende a capa y espada?

"Sin duda que el apoyo de un técnico para cualquier futbolista es muy importante, no importa la categoría que tenga. Ya hemos visto ejemplos de muchos futbolistas con mucha categoría que por ahí no cuentan con la confianza del técnico y todo se hace más complicado. Acá el 'profe' me ha tenido confianza por el trabajo que he venido haciendo".

¿Qué ha hecho de diferente con Machado que con los otros técnicos que ha tenido en sus club?

"Los goles cuentan. Además que me ofrezco en defensa y en ataque. Eso ha sido muy importante para que él me tenga en cuenta en cada partido".

¿Qué tan cerca de encuentra de su nivel más alto de rendimiento?

"De a poco voy tomando el ritmo, el ritmo que todo delantero quiere, el ritmo del gol constantemente y en lo físico estoy mejorando mucho y estamos trabajando mucho. Me siento mejor cada partido, corriendo bien, dejando todo por el equipo, feliz del rendimiento y esperando mejorar siempre. Quiero mejorar lo que se hizo con Nacional, es lo que yo siempre he pensado desde que salí del verde".

Es el año del Mundial de Rusia 2018. ¿Cómo ve sus posibilidad de estar allí con la Selección Colombia?

"La verdad que uno sueña con estar en Rusia, con vestir la camiseta de la Selección y bueno eso se va acercando con el día a día, se va acercando con el trabajo, con disciplina y la responsabilidad que uno tiene que tener acá en el club. Creo que de a poco vamos acercándonos más a Rusia y el sueño de vestir la camiseta de la Selección se acerca partido a partido y espero que las cosas se den y esperamos estar en esa lista".

Y preciso casi todos los delanteros importante de Colombia en el exterior están en racha anotadora...

"Claro, sin duda es la posición con más competencia en la Selección, hay mucho delantero y casi todos están muy bien. Eso ayuda y obliga a no bajar el nivel, sino que, al contrario, toca mantenerlo y esperar a que el 'profe' (José Pékerman) tome la mejor decisión".

¿Se ve en la lista para los preparatorios de marzo frente a Francia y Australia?

"Bueno, la verdad yo estoy entrenándome, haciendo mi trabajo y esas decisiones solamente las toma el 'profe' Pékerman. Nosotros solo lo que tenemos que hacer es trabajar día a día".

Miguel Ángel Borja no estuvo con Palmeiras en el juego pasado frente a Ponte Preta por precaución médica, pero desde el miércoles de la presente semana retomó prácticas, pensando ya en el clásico del sábado frente a Corinthians.