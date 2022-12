Miguel Ángel Borja: "La opción de Junior me llenaba porque iba a estar cerca de mi familia, pero no se dio"

El delantero colombiano, quien poco a poco va recuperando su mejor nivel, habló del buen momento deportivo en Palmeiras. Además lo hizo del interés que hubo del equipo 'tiburón' en comprarlo.

Tras varios meses de zozobra e irregularidad, Miguel Ángel Borja se está reencontrando consigo mismo. El atacante de Palmeiras fue figura en la serie de octavos de final de Copa Libertadores contra Godoy Cruz , anotando tanto en la ida como en la vuelta.

De a poco va recuperando la confianza y la esperanza de nuevamente ser 'fijo' en el ataque del 'verdao'. De todas maneras, cabe recordar que cuando las cosas no marchaban bien para el delantero, comenzaron a sonar rumores de su salida. Algunos de ellos lo ponían en el Junior.

Este miércoles, el nacido en Tierralta (Córdoba) atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' para hablar de estos temas. Estas fueron sus intervenciones más destacables:

Volviendo al mejor nivel: “Estoy feliz, agradecido con Dios por ayudarme a volver a marcar en el equipo y esperemos ir mejorando cada día”.

Molestias físicas: “Del tobillo estoy mejor ya, gracias a Dios. Mañana seguiremos trabajando con ese tema. Veremos si puedo llegar al partido del fin de semana contra Corinthians”.

Dudas cuando no jugaba: “La verdad es que cuando uno no juega, las cosas son difíciles. A uno se le pasan cosas por la cabeza. Yo lo que más quería era jugar. De una u otra forma el equipo me podría ayudar: o confiando en mí o dejándome salir”.

Interés del Junior: “Me quedan dos años y medio con Palmeiras. El deseo, como ya lo he dicho, ha estado por la pasión que siento por esos colores. Le consulté a mi empresario . La opción de ir a Junior me llenaba porque iba a estar cerca de mi familia , se estuvo ahí manejando, pero no se dio”.

Volver a la Selección Colombia: “Hablo mucho con Yerry Mina y con Juan Guillermo Cuadrado. Esperamos y soñamos estar en la próxima convocatoria y poder darle alegría al país”.

Relación con Scolari: “Es un técnico con mucho recorrido, ha tenido buenos jugadores. Él le cobra a cada uno el entrenamiento, siempre está muy cerca de lo que pasa en el día a día y se basa mucho en las estadísticas que muestran los del cuerpo técnico y toma decisiones por ese lado. Cuando me dio la oportunidad, me dijo que confiaba en mí y que confiaba en que iba a marcar goles".

