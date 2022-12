Miguel Ángel Borja: "mucha gente en Brasil habla demasiado, pero me siento mejor"

El delantero colombiano sacó pecho ante la prensa brasileña después de confirmar su buen presente en Palmeiras, con el que el jueves anotó dos goles en el empate 2-2 con el Linense, en el Campeonato Paulista.

Miguel Ángel Borja arrancó este 2018 con el acelerador a fondo en el Palmeiras, de Brasil, y ya acumula cinco anotaciones después de jugadas las siete primeras fechas del Campeonato Paulista.

Con ese presente, el atacante cordobés no solamente se ha ganado un puesto en el equipo que dirige Roger Machado, sino que también empieza a tener reconocimiento de los hinchas y de la prensa.

Sin embargo, Borja mandó un mensaje, seguramente haciendo referencia a la temporada pasada cuando las cosas no le salían en los terrenos de juego.

"Sé que todavía puedo dar más, sé lo que tengo que hacer en cada entrenamiento, sé lo que tengo que hacer en cada juego. Muchas veces la gente habla demasiado. Estoy aquí para hablar a esa gente que dependo de Dios", comentó Borja.

"Pero sé que ahora me siento mejor, todo diferente de lo que fue en 2017. Hice la pretemporada con el Palmeiras y ahora tengo cinco goles. (Roger) es muy importante", agregó el colombiano.

De esa forma y mostrando un alto nivel, Miguel Ángel Borja lucha para estar con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018.