Miguel Ángel Borja: “Muy intenso el fútbol argentino, más dinámico; es un reto importante”

Miguel Ángel Borja se estrenó con River Plate y aunque estuvo 20 minutos en cancha, intentó asociarse, irse acomodando y ‘soltando’ para lo que será su etapa en el club de Buenos Aires.

Por eso, tras el partido contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, el colombiano jugando con la camiseta del equipo de la ‘banda cruzada’, dio unas declaraciones sobre las sensaciones que le dejó su debut.

“Agradecido con Dios por darme la oportunidad de venir acá, es un reto importante, lindo escenario. Es algo que me imaginaba y una de las hinchadas más fieles del país. El respaldo del aficionado está, de la hinchada que es importante, para tomarse uno confianza, el apoyo de ellos lo motiva a uno más”, afirmó de entrada.

Borja Hernández, además, dio las comparaciones sobre cómo se juega en Argentina a diferencia del balompié colombiano.

“Muy intenso todo, creo que es un fútbol más dinámico a comparación del que se vive en Colombia, pero de a poco me voy adaptando y conociendo a mis compañeros y ellos a mi también”, dijo.

Por otra parte, el cordobés afirmó que lo motiva ser dirigido por Marcelo Gallardo, uno de los puntos que más lo llevaron a presionar para fichar por River Plate.

“Eso fue lo que más me motivó a venir, con ganas de seguir mejorando cada día y para eso se necesita un entrenador como él”, aseveró.

Para terminar, Miguel Ángel Borja habló de los compañeros con los que más ha compartido en sus primeros días en River Plate y también se refirió brevemente a la chance de gol que tuvo en el partido de jueves.

“Con Palavecino que jugó en Colombia, me he ido entendiendo de a poco, a ‘Juanfer’ Quintero que ya lo conozco, Franco Armani jugó conmigo en Nacional, así que me siento como en familia desde ya. Estuve cerca del gol, el arquero achicó bien, virtud de él”, finalizó.