Miguel Ángel Borja: "No fue fácil recuperarme de la lesión, pero estoy feliz y agradecido con Dios"

River Plate salió avante del Trofeo de Campeones del fútbol argentino , luego de vencer por marcador de 2-0 a Rosario Central en un partido que se jugó en la noche de este viernes 22 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Y en este encuentro tuvo minutos el futbolista colombiano Miguel Ángel Borja, que reemplazó a Pablo Solari en los primeros minutos del segundo tiempo.

De hecho, Borja tuvo participación en algunas jugadas ofensivas del equipo 'millonario' y al final pasó la calificación de la prensa argentina.

Inclusive, dialogó con el medio argentino 'TNT Sports' sobre varios temas.

Publicidad

"Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de ingresar al terreno de juego y ganar un título más. No fue fácil recuperarme de la lesión que tuve. Venía aportando para el equipo, pero bueno esto hace parte del trabajo y ahora me siento feliz", empezó diciendo Borja.

Miguel Ángel Borja durante final del Trofeo de Campeones con River Plate. Getty Images

Luego, habló de la posible salida de Salomón Rondón.

Publicidad

"La verdad no sé, pero estuve hablando con él y venimos formando una amistad. Como extranjeros, nos apoyamos y nos adaptamos muy bien. Desde el primer día, le dije que iba a estar para él y así fue. Esperemos a ver qué diciendo toma, pero soy afortunado de tenerlo como compañero", agregó.

Salomón Rondón, jugador de River Plate Foto: AFP

Y también le quedó tiempo para hablar sobre la despedida de Enzo Pérez y Jonatan Maidana.

"Son baluartes del equipo. La verdad me quedó con la humildad que tienen. Recuerdo mucho cómo nos miraban a los ojos cuando llegamos y también a los jugadores de la reserva. Hay que estar agradecidos por lo que hicieron y ahora desearles lo mejor en su nueva etapa", mencionó.

Publicidad

Finalmente, se refirió al nuevo 'look' que tiene.

"Fue una decisión que se dio luego de una charla con mi esposas e hijos. Ellos también se quieran pintar el pelo de ese color, pero ya les dije que no", concluyó.

"HICIMOS UNA LINDA RELACIÓN, VEREMOS QUE DECISIÓN TOMA"



Miguel Borja se refirió a la posible salida de Salomón Rondón con quien tiene una amistad, le dedicó unas palabras a Enzo Pérez y Maidana, y respondió sobre su nuevo look.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/H3FDmk3rqi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 23, 2023

Publicidad

¿Cómo quedó el palmarés de River Plate en el fútbol argentino?

Luego su más reciente consagración, ahora River Plata tiene un total de 15 copas y 38 ligas para un total de 53 títulos en el fútbol argentino.