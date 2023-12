Miguel Ángel Borja no se va: esta es la firme postura de River Plate respecto al colombiano

Miguel Ángel Borja ha sido tema de discusión en Argentina en los últimos días. Previo al inicio del mercado de fichajes, Racing Club, en cabeza de su nuevo técnico, Gustavo Costas, reconoció su interés en el delantero.

“Borja está en la lista de refuerzos. José Manuel López también está en la lista y es la primera opción. Son dos jugadores importantes. Los dos nos gustan muchísimo”, fueron las palabras del exseleccionador de Bolivia.

Sin embargo y pese a que el colombiano no es recurrente en el once titular de Martín Demichelis , la decisión respecto a la continuidad del cordobés es clara. Pues bien, según información de 'TyC Sports', la 'banda' no dejaría que se vaya Borja a la 'academia'. "Pese a que perdió terreno en el once de la Banda, desde la dirigencia no quieren que se vaya del club", fue lo dicho por el medio argentino.

Sin embargo, esta decisión no llega sin un argumento sólido, pues según 'TyC', Miguel Ángel es el único delantero centro que permanecerá en el equipo ya que, recientemente, se conoció la solicitud de marcha por parte de Salomón Rondón, el venezolano que se desempeñaba en la misma posición de Borja, además de ser su competencia natural en dicha posición.

"Sucede que si bien dejó de ser prioridad para el entrenador, es el único delantero de área que quedará en el plantel ya que Salomón Rondón comunicó que quiere marcharse, aunque esperan la llegada de una oferta para liberarlo", de esta manera lo comunicó el medio citado previamente.

Por su parte, la idea de Demichelis para el año 2024 es contar con dos delanteros centro y uno algo más improvisado, pues quienes se disputarían el puesto de ser el '9' de River serían Miguel Ángel Borja, el juvenil Agustín Roberto, delantero de la Selección Argentina Sub-17 y el improvisado sería Facundo Colidio, quien desde su etapa en el Club Tigre se destacaba como extremo izquierdo y la idea de 'Micho' es probarlo ahora como delantero puro de área.

¿Cómo le ha ido a Miguel Ángel Borja en River Plate?

Miguel Ángel Borja durante final del Trofeo de Campeones con River Plate. Getty Images

El delantero colombiano llegó a mediados de 2022 al cuadro 'millonario', Desde aquel momento, ha disputado 61 partidos, anotando 23 goles.

Sin embargo, en este año 2023, jugó 40 encuentros marcando 18 tantos, debido a la dura competencia que siempre tuvo con Lucas Beltrán, el delantero argentino que ahora milita en la Fiorentina de Italia, y claramente con Salomón Rondón.

Cabe recordar que Miguel Ángel tiene contrato con la 'banda' hasta diciembre de 2025 y en caso de que algún equipo quiera llevárselo, tendrá que pagar la clausula de recesión la cual tiene un valor de 10 millones de dólares, en caso de realizarse antes del 31 de diciembre de 2023, ya que dicha clausula va reduciendo su valor con el paso del tiempo, según información 'TyC Sports'.