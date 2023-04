Miguel Ángel Borja no tuvo mayores posibilidades, en el 1-1 de River Plate con Atlético Tucumán

En juego válido por la jornada 14 de la Liga de Argentina, River Plate no pasó de la igualdad con Atlético Tucumán y le dejó la puerta abierta a San Lorenzo para que recorte distancias en la lucha por el liderato. En el once titular del 'millonario', Miguel Ángel Borja dijo presente, pero en el trasegar del juego no tuvo una chance clara y en la mitad de la segunda parte fue sustituido.

Tal como se preveía, el director técnico Martín Demichelis rotó un poco la plantilla inicialista de River Plate y allí apareció Miguel Ángel Borja, quien no ha contado con muchas oportunidades, pero que trata de aprovecharlas al máximo.

Y es que el partido no fue fácil, a lo largo del mismo no se notó una buena química en el ataque junto al venezolano Salomón Rondón. El nacido en Tierralta, Córdoba, se posicionó un poco más a la izquierda y desde ahí intento marcar diagonales, sin embargo, no le dieron una sola pelota buena y la defensa de Tucumán se mostró sólido en defensa.

A los 15 minutos de juego, Mateo Coronel aprovechó una desconcentración en la zaga y puso el primero para los 'albicelestes'.

En el primer acto todo se vino abajo luego de la expulsión que sufrieron los de la banda cruzada luego de que José Paradela le hiciera un fuerte reclamo al árbitro por un saque de banda.

Con la ventaja por la mínima diferencia, los dirigidos por Lucas Pusineri se fueron al descanso con un poco de tranquilidad.

Para la segunda parte, River, en medio de la adversidad, lo intentó, pero no podía, la ausencia de Paradela mermó sus opciones y por momentos fueron los de casa los que estuvieron más cerca.

Con apenas un drible exitoso y ni un solo remate a puerta, Borja fue sustituido al minuto 71 por Lucas Beltrán. Al mismo tiempo, Salomón Rondón le dio paso a Ezequiel Barcos, dando cuenta que ninguno de los dos delanteros tuvo una buena noche en el estadio Monumental José Fierro.

A partir de allí, el 'millonario' fiel a su garra, con más ganas que fútbol, buscó la igualdad y al 87', en un tiro de esquina, Joaquin Pereyra, defensa de Tucumán, cabeceó mal y terminó anotando en propia puerta.

El recinto se silenció ante el empate de River Plate, que se llevó un punto de oro dada las circunstancias del encuentro.

Con este resultado, la 'banda cruzada' se mantiene como líder con 33 unidades, mientras que los 'albicelestes' quedaron rezagados en la casilla 22 con 14 puntos.