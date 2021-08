Miguel Ángel Borja reveló los detalles del por qué no se dio su fichaje a Boca Juniors

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja, con actualidad en Gremio de Brasil, habló este lunes y reveló el por qué no se dio el fichaje con Boca Juniors de Argentina, club que lo pretendió mientras el goleador disputaba la Copa América 2021 con la Selección Colombia.

"Sí, estuve cerca de llegar a Boca Juniors. Yo estaba en Copa América y no tuve mucho acercamiento, mi representante no me habló mucho del tema porque no podría pensar en eso", desveló Borja en diálogo con 'ESPN'.

Y agregó que, "el compromiso con la Selección Colombia era más grande, pero si hubo interés y no hubo un acuerdo económico".

Cabe señalar que durante las negociaciones Borja pertenecía al Junior de Barranquilla, en condición de préstamo, donde era figura y goleador del equipo, pero los dueños de sus derechos deportivos, Palmeiras, nunca llegaron a un acuerdo por el delantero con el 'azul y oro' y terminó en las filas de Gremio.

Desde su llegada al conjunto brasileño, Miguel Ángel Borja ha conseguido disputar cuatro partidos y anotar en tres de ellos. El colombiano ha sido ratificado como una de las mejores contrataciones del mercado, como apuntó la prensa de ese país.