Miguel Ángel Borja rompió el silencio: "Estoy triste que Palmeiras no me fichara para Libertadores"

En la noche del pasado jueves 17 de diciembre, Miguel Ángel Borja comunicó a través de su cuenta de Instagram que no seguirá en Junior de Barranquilla , porque el club no está en condiciones de pagar los 4.3 millones de dólares de opción de compra que tiene por el 50% de los derechos deportivos del delantero.

“Te amo, Edwin Cardona”, la frase que se hace popular entre los hinchas de Boca Juniors

Así las cosas, el cordobés deberá presentarse en Palmeiras , club dueño de su pase, y se especuló con la posibilidad de que actuara en las semifinales de la Copa Libertadores a comienzos de enero, en donde el equipo brasileño se enfrentará a River Plate .

No obstante, un día después, desde Brasil anunciaron que Borja no será tenido en cuenta en el 'verdao' hasta marzo.

"Estoy triste, fue una sorpresa para mí que el Palmeiras no me fichara para la Libertadores. Podría ayudar en una semifinal. Tenía muchas ganas de hacerlo. Le tengo un gran cariño al club por todo lo que hice y por lo que la afición hizo por mí. Nunca olvidaré esa bienvenida que me dieron en el aeropuerto", reveló el goleador en diálogo con el medio brasileño 'Globo Esporte'.

Los secretos de Juan Fernando Quintero para hacer historia con River Plate

Publicidad

"Estos son los momentos que me gustaría demostrar que sirvo para el Palmeiras, que sirvo para jugar contra un River Plate. Estaba muy motivado. Me gustaría darle la vuelta. Tengo a Dios en mi vida y ahí es cuando Dios me da la fuerza para cambiar las cosas", añadió.

A principios de 2017, Borja llegó al 'verdao' a cambio de más de 10 millones de dólares desde Atlético Nacional , causando gran expectativa dentro de la hinchada. Sin embargo, su rendimiento fue bajando con el paso de las temporadas y a principios del presente año pasó en préstamo a Junior, luego de muchas críticas por parte de los aficionados palmeirenses.

Edwin Cardona, ocho puntos de calificación por ser “el mejor de la noche” con Boca Juniors

"El entrenador me llamó y me dijo que me estaba mirando, que no debía preocuparme por las críticas de partidos que había hecho en el pasado, principalmente de la afición y la prensa. La directiva también me llamó y me dijo que si Junior no llegaba a la final de la Sudamericana, me utilizarían. Todo fue observado y ahora es una situación completamente diferente. Un abogado del Palmeiras en esos días me contactó y me dijo que no estaría inscrito en la Copa Libertadores, que tendría que volver a presentarme en enero para hacer entrenamientos y decidir el futuro para 2021", declaró.

Y agregó que "respeto la decisión del entrenador, pero no entiendo. No sé qué pasó, pero entiendo que el entrenador tiene un buen equipo. Son cosas que pasan. Sé que el resultado del Palmeiras en la Libertadores terminó siendo fundamental para que yo no fuera, porque el equipo está fluyendo bien. Sacar a alguien sería extraño, lo entiendo, pero, ¿qué hacer? Estaba muy motivado. En Junior, recuperé mi forma física y mi confianza. Estaba sin jugar y sin confianza, pero este jugador, físicamente, confiado y goleador, dispuesto, con determinación, sería el que se presentaría".

Diego Simeone se despacha en elogios para con un rival: "Da gusto ver jugar a la Real Sociedad"

Publicidad

Para finalizar, Miguel Ángel Borja sentenció que deberá unirse a los entrenamientos del Palmeiras el próximo 10 de enero y que su intención es demostrar las condiciones para quedarse en el equipo. De no darse esa posibilidad, se sentara a mirar opciones con su representante para tener continuidad en el 2021.