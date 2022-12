Miguel Ángel Borja: “Si en Palmeiras piensan que tengo que irme, lo haré sin ningún problema”

El delantero colombiano fue la figura del ‘verdao’, este domingo, anotando el gol del empate y el que salvó a su equipo de la derrota. Sin embargo, han sido más las críticas que ha recibido el cordobés, en los últimos meses.

Miguel Ángel Borja volvió al gol, rindió en cancha y sigue luchando para volver a ganar protagonismo en Palmeiras. Tras el partido de este domingo, el colombiano dejó varias declaraciones contundentes.

El delantero cordobés señaló que “estoy trabajando, no sé qué pasa en la pizarra del técnico, pero sé de mis condiciones. El Palmeiras es muy bueno. Si piensan que tengo que irme, me iré sin ningún problema”, dijo de entrada en declaraciones recogidas por ‘GloboEsporte’.

Además, Borja agradeció el apoyo de sus compañeros en los momentos duros que ha vivido en los últimos meses, en los que hasta el entrenador Mano Menezes lo ha criticado fuertemente.

"Necesitaba volver a jugar, sentir que soy importante y quiero agradecer a mis compañeros de equipo, que me apoyan y me ayudan a marcar goles. Hablé con Mano, él me dice que el estilo de juego de Palmeiras no ayuda mucho a mi estilo. Estoy trabajando para tratar de mejorar, para encajar un poco más en el juego de Palmeiras”, agregó.

Por último, el colombiano habló de su posible salida del elenco ‘verdao’: “Estos tres años en Palmeiras me ayudaron a desarrollar mi juego, jugar más fuera del área. Aquí en Palmeiras, me siento más completo. Si piensan que tengo que irme, lo haré sin ningún problema, pero sé que me iré mejor que cuando llegué”.

