Miguel Ángel Borja tras convertirse en el colombiano con más goles en Palmeiras: “Es un honor para mí”

El delantero anotó este domingo en la victoria 0-2 del ‘verdao’ frente a Sao Caetano y superó a León Darío Muñoz como el ‘cafetero’ con más anotaciones en el cuadro paulista.

Miguel Ángel Borja llegó a 32 goles con Palmeiras y escribió su nombre en la historia del equipo de Sao Paulo al convertirse en el colombiano con más goles con la camiseta de ese club.

Publicidad

“Es un honor para mí ser el colombiano con más goles en el Palmeiras. Es un equipo muy grande, con mucha historia y es el mayor campeón de Brasil. Estar marcado en este club es algo muy importante", aseguró el cordobés a los medios oficiales del club.

Vea acá: Jorge 'Chamo' Serna: "Jorge Carrascal es hábil, de buena pegada; pero no es Neymar"

"No es fácil para un extranjero estar en Brasil. La adaptación es un poco complicada, pero mis compañeros y los entrenadores con los que he trabajado aquí siempre me han ayudado mucho para dar lo mejor de mí", complementó.

Las 32 anotaciones de Miguel Ángel Borja están divididas en: 9 en Seria A, 13 en el Paulista, 1 en la Copa de Brasil y 9 en la Copa Libertadores.

Publicidad

El delantero superó a León Darío Muñoz quien defendió la camiseta del verdao entre 2001-2004 y 2006.

Publicidad