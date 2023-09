Miguel Ángel Borja y el preocupante récord que está rompiendo con River Plate

River Plate tendrá que recibir en el Más Monumental a Arsenal de Sarandí por la cuarta fecha de la Copa de la Liga de Argentina con el principal objetivo de sumar de a tres. Para aquella tarea, buscan los goles de Miguel Ángel Borja, quien, según la prensa argentina, se perfila para ser parte del once inicial de Martín Demichelis teniendo una nueva oportunidad para batir la extensa racha que mantiene sin convertir.

El colombiano, el día de hoy, cumple con 80 días sin convertir en estadio de Núñez. Pero esto no queda aquí, el atacante ya acumula siete encuentros consecutivos sin poder marcar, teniendo en cuenta partidos entre la Copa Argentina y Primera División del Fútbol Argentino. De hecho, el último tanto convertido por el artillero en condición de local se dio el pasado 26 de junio cuando le marcó a The Strongest por la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejando el 2-0 final sobre los minutos finales de partido.

Tras ello, solo volvió a marcar en una ocasión cuando Demichelis paró a un equipo alternativo en su visita a Varracas Central por la jornada 22 de la Liga Progesional del Fútbol Argentino. En aquel compromiso, los 'millonarios' cayeron 2-1 siendo Borja el encargado de descontar en el marcador, aunque no pudo llevarse el triunfo.

Desde ese momento, no logró anotar en partidos contra San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Racing Club durante la temporada pasada. Aunque en esos juegos participó como suplente, no pudo marcar goles. Tampoco ha conseguido anotar en el comienzo de esta Copa de la Liga, donde ha estado en el once inicial contra Argentinos Jrs., Barracas Central y Vélez Sarsfield.

Este es el período más largo en el que el exjugador del Palmeiras no ha logrado marcar goles desde su llegada al club en 2022 y, seguramente, irá en búsqueda de romper esta sequía el próximo domingo contra Arsenal de Sarandí, ya que su posición en el once titular aún no está asegurada. Demichelis está considerando realizar pruebas para encontrar el reemplazo adecuado para Lucas Beltrán, quien se fue recientemente a la Fiorentina de Italia, y la posibilidad de contar con el delantero venezolano Salomón Rondón, con quien compite por la posición, siempre es una opción.

Sin embargo, para esta ocasión, el venezolano no estará disponible en un principio debido a que acaba de llegar de la concentración con Venezuela por las Eliminatorias y solo ha concretado un entrenamiento con los de la banda cruzada desde su regreso a Argentina.