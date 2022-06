Miguel Ángel Borja y las fechas tentativas para su debut con la camiseta de River Plate

Lo de Miguel Ángel Borja por fin se definió, luego de varios ‘ires y venires’, el futbolista colombiano será refuerzo de River Plate, a falta de oficialización por parte del club de la ‘banda cruzada’.

Por eso, en las próximas horas deberá llegar a Argentina el delantero cordobés, para firmar contrato, ser presentado y de igual manera ponerse a las órdenes de Marcelo Gallardo.

Por eso, los medios en el sur del continente ya hablan de cuándo podría darse el debut de Borja con la camiseta del cuadro ‘millonario’.

“Si bien parecía haber acuerdo con Borja hace ya varios días, el hecho de que Junior de Colombia y Palmeiras de Brasil tuvieran cada uno una parte del pase del colombiano hizo que River tuviera que acordar con ambos clubes, y eso terminó retrasando un poco la negociación, hasta que anoche se cerró”, explicaron de entrada en ‘TyC Sports’.

Ya sobre el estreno del delantero en la ‘banda cruzada’ mencionaron que sería en los venideros partidos de la liga del fútbol argentino, ya que no podrá jugar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Vélez, porque no está inscrito aún en el certamen internacional.

“Si los tiempos no dan para que Borja sea convocado para el partido ante Huracán, el domingo, entonces habrá que esperar hasta el otro domingo, cuando el Millonario reciba en el Monumental a Godoy Cruz, por la fecha 7 de la Liga Profesional, ya que el colombiano no podrá jugar la revancha ante Vélez porque no fue inscripto en la lista de la Copa Libertadores, donde podría ser agregado para cuartos de final si es que River elimina al Fortín”, aseveraron.

Para finalizar, en ‘TyC Sports’, dieron detalles del contrato que firmará el delantero exJunior, y que lo vinculará por los próximos años con el elenco argentino.

“El camino quedó allanado para que Borja viaje a la Argentina, cumpla con los chequeos médicos y pueda firmar su contrato por tres años y medio, hasta fines de 2025. Si bien todavía desde Núñez no surgieron precisiones, se espera que el delantero pueda llegar en estos días”, terminaron en el citado medio.