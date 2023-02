Miguel Ángel Borja y una mala nota, a pesar del triunfo 1-0 de River Plate sobre Tigre

River Plate ganó 1-0 contra Tigre, pero no fue un partido fácil para los dirigidos por el técnico Martín Demichelis. De hecho, Miguel Ángel Borja no tuvo su mejor día y no se le vio en su mejor versión, algo de lo que hablaron en la prensa argentina.

El delantero cordobés comenzó como titular, pero fue sustituido al minuto 60 para darle ingreso al venezolano Salomón Rondón. El ‘9’ poco pudo hacer, no tuvo chances claras y se le vio fue más trabajando para el equipo.

El primero medio que lo calificó fue el diario ‘Olé’, que le dio la peor nota a Borja, entre los que jugaron el sábado con River Plate.

“Lo complicó tener que jugar de espaldas. Tardó mucho en resolver varias jugadas y no estuvo fino: apenas un tiro light pegado que se fue pegado al palo. A favor: buen pivoteo para Nacho en el cierre del primer tiempo”, escribieron sobre el partido del delantero colombiano, a quien le dieron un 3.5/10 en de calificación.

Por su parte, en ‘TyC Sports’ también lo ‘rajaron’, pero también fueron conscientes que no fue la mejor presentación de River Plate y eso tampoco le ayudó a él, quien no contó con muchas ocasiones de gol, y de hecho, una de las figuras del compromiso fue el arquero Franco Armani, quien tuvo varias atajadas claras para evitar la victoria de Tigre.

Miguel Ángel Borja en su partido ante Tigre Foto: Twitter Oficial River Plate

“Lo alimentaron poco y no generó él sus propias situaciones. Por momentos, muy aislado. Casi inadvertido antes una defensa que lo encimó bien”, escribieron en el citado medio, donde le dieron una nota de 4/10.

Cabe recordar eso sí, que Miguel Ángel Borja tuvo molestias en los recientes días, y durante la semana se habló hasta de una posible ausencia para el partido del sábado contra Tigre. Sin embargo, el colombiano se recuperó, volvió a entrenar y alcanzó a estar en condiciones para el compromiso.

Pero para el cordobés deberá ser ‘borrón y cuenta nueva’, y prepararse para estar listo el miércoles, cuando la ‘banda cruzada’ se enfrente a Banfield, en el Trofeo de Campeones de Superliga. Este duelo será a las 7:00 p.m., en el estadio Mario Alberto Kempes.