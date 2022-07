Miguel Ángel Borja ya va rumbo a Argentina y será refuerzo de River Plate

Al parecer por fin terminará la novela del futuro de Miguel Ángel Borja. El futbolista ya viaja hacia Argentina para convertirse en refuerzo de River Plate.

Este domingo, el delantero cordobés llegó al aeropuerto de Barranquilla para tomar un vuelo a Bogotá y luego dirigirse a Buenos Aires, su destino final y en el que comenzará una nueva etapa como futbolista, esta vez con la camiseta de la ‘banda cruzada’.

Publicidad

“Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a cumplir las instrucciones que ellos me daban, el día que tenia que entrar iba, y cuando no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi PF, siempre estuve trabajando, eso fue lo que realmente pasó”, afirmó para ‘Habla Deportes’.

Con eso, Borja confirmó su llegada a River Plate, a falta de exámenes médicos y la firma del contrato, luego de varias semanas de negociaciones del club ‘millonario’ con Junior y Palmeiras, dueños del pase del delantero, pero también con tardanzas por inconvenientes económicos en Argentina.

Ahora, se espera que en las próximas horas, en especial este lunes, el jugador cordobés llegue a Argentina y pueda ponerse a las órdenes del técnico Marcelo Gallardo, quien lo pidió para reemplazar a Julián Álvarez, quien se fue al Manchester City, de Inglaterra.

Publicidad

Según informan los medios argentinos, River Plate pagaría una cifra alrededor de los 7 millones de dólares por Miguel Ángel Borja.

Publicidad

Cabe recordar que en las recientes horas el presidente del club de la ‘banda cruzada’, Jorge Brito dio unas declaraciones en las que elogió al delantero colombiano: “Es un jugador muy importante y con características muy difíciles de encontrar en un 9 con gol que va bien arriba”.

🇨🇴🔜🇦🇷 Miguel Borja se encuentra viajando desde Colombia rumbo a la Argentina para sumarse al Más Grande.



📹 @JuanSalvadorB pic.twitter.com/FH61IBZz95 — La Página Millonaria (@RiverLPM) July 10, 2022

¿Cómo le fue a Miguel Ángel Borja en su reciente etapa en el Junior?

Publicidad

El delantero volvió para este 2022 al elenco 'tiburón' y estuvo en 27 partidos, reportándose con gol en 16 ocasiones, aunque no pudo ganar ningún título y fue eliminado de la Copa Sudamericana.