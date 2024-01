Miguel Ángel Russo dio reveladores detalles sobre la operación por Jaminton Campaz ¿se dará?

A pocos días de que inicie la competencia oficial, en Rosario Central hay expectativa e ilusión de poder finiquitar lo más antes posible el tema de Jaminton Campaz , quien actualmente pertenece al Gremio de Porto Alegre. Y frente a ese tema, Miguel Ángel Russo tomó la palabra y dio certeras explicaciones sobre lo que podría ser el regreso del ‘cafetero’.

Entre más certezas que dudas, el entrenador del cuadro ‘canalla’ afirmó que actualmente el proceso se encuentra en el “papeleo”, sin embargo, de no poder llegar a un acuerdo concreto, lo único cierto será que el ‘Bicho’ deberá jugar con los brasileños este 2024, teniendo en cuenta que es el equipo con el que mantiene un contrato vigente.

"Conozco la relación por Campaz. Tenemos el 50% con Gremio . Todo funciona después de Reyes, ja. En definitiva, eso lo manejan Gonzalo (Belloso, presidente) y Carolina (Cristinziano, vice). Yo no pregunto tampoco, cuando tengamos una información nueva me la van a decir", indicó de entrada Miguel Ángel Russo para ‘TyC Sports’.

Además, el entrenador argentino se mostró confiado de que las cosas terminarán en buen puerto, independiente a la demora que esto pueda conllevar ¡No hay prisa!: “Uno se acostumbra a todo esto de que los papeleríos llevan tiempo. Yo no corro el riesgo de perderlo, las cosas son complejas en papelería y todo lleva su tiempo y su forma. No me preocupa, pero sí después habrá que ponerlo en forma, son cosas normales. Cuando te desesperas, entras en un terreno que no es el ideal".

Jaminton Campaz en acción de juego con Rosario Central. Foto: @RosarioCentral.

Publicidad

Por otra parte, y ya referente a lo que ha sido esta pretemporada para Rosario Central, Miguel Ángel Russo afirmó que todo va en marcha y por buen camino, teniendo en cuenta que el cuadro ‘canalla’ tendrá competencia tanto a nivel local, como internacional: "La vamos llevando bien porque tengo gente seria y responsable. Mantener el grupo sabiendo los objetivos y sabiendo que cada cosa nos va a costar más, porque al principio enfrentas de otra manera a un equipo campeón”.

“El tema es siempre seguir creciendo dentro de nuestras formas, confiando en nosotros mismos y no creer que hemos tocado techo. Hemos logrado algo muy importante, sabemos que la gente está y hay que competir permanentemente, con la misma humildad de siempre y sabiendo que hemos tenido un logro y tratar de repetirlo", concluyó el actual estratega de Rosario Central.

Se espera que en los próximos días lleguen a territorio argentino noticias sobre Jaminton Campaz y su vinculación con el cuadro ‘canalla’, que una vez culminó su contrato con el ‘cafetero’ el pasado 31 de diciembre, se puso ‘manos a la obra’ para tenerlo de vuelta.