Miguel Ángel Russo reveló el secreto para potenciar a los colombianos de Boca Juniors

Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano fueron grandes figuras en el título de la Superliga que consiguió recientemente el equipo argentino.

La llegada de Miguel Ángel Russo al banquillo de Boca Juniors benefició a los tres colombianos del ‘xeneize’: Sebastián Villa, Jorman Campuzano y Frank Fabra.

Durante la era de Gustavo Alfaro, los tres alternaban entre titulares y suplentes, e incluso de Villa se dijo que se podía marchar al fútbol mexicano.

Pero Russo, viejo zorro y conocedor del fútbol nuestro, los orientó a su llegada, les dio confianza y sacó lo mejor de ellos. Por algo fueron fundamentales para conseguir el título de la Superliga.

Este miércoles, en entrevista con la cadena ‘Espn’, el experimentado entrenador argentino contó el secreto para potenciar a Villa, Campuzano y Fabra.

"No lo voy a negar, haber estado en Colombia y conocer me ha ayudado a mí y a ellos los ha favorecido. Entender su idiosincracia... Se han sentido identificados con eso y los ha ayudado a crecer", aseguró Russo.

"El nivel tiene que ver con todo. Primero con la forma, los buenos jugadores que tengo y la aceptación enseguida a la idea. Venían muy golpeados", agregó.

Y continuó: "Si hablamos de Fabra, no tenía el nivel que debía que tener. A Campuzano y Villa los conocía de Colombia y sabía lo que me podían dar. Y después hay un tiempo de aclimatación al fútbol argentino, que no es fácil. Ellos van conociendo y entendiendo. Creo que han pegado un cambio muy grande y muy bueno, es beneficioso para ellos".

Por último, Miguel Ángel Russo se refirió a la posibilidad que tienen los jugadores de integrar la Selección Colombia y aportar su fútbol.

"Ellos están en muy buen nivel, nivel de seleccion, sin ninguna duda. Juegan en uno de los equipos más importantes del mundo y realmente eso los favorece, porque cualquier situación en alto nivel la van a saber resolver. Están preparados. Lo que viene es mejor para ellos todavía. Están muy seguros y muy serenos, sin perder la risa, la gracia y hasta el baile del colombiano", finalizó.

