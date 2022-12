No, gracias.

Miguel Ángel Russo, tajante con el tema Sebastián Pérez: “En la cabeza no lo tuvimos nunca” Para Miguel Ángel Russo el tema de Sebastián Pérez es claro y conciso: “En la cabeza no lo tuvimos nunca, si no estuviese entrenando con nosotros desde el primer día”, afirmó el estratega ‘xeneize’ este viernes.