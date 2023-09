Miguel Borja, como la mayoría de sus compañeros, ‘rajados’ tras la derrota de River Plate con Vélez

River Plate tuvo una noche para el olvido, este sábado, al sumar una nueva derrota, 2-0 a manos de Vélez Sarsfield, en el partido válido por la jornada 3 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. En dicho compromiso estuvo el delantero colombiano, Miguel Borja, quien fue inicialista en el conjunto de la 'banda cruzada', pero poco pudo hacer durante los 58' minutos que estuvo en cancha durante este encuentro.

Por eso, en la prensa de Argentina se refirieron a lo que hizo el delantero cordobés mientras estuvo en cancha, saliendo al minuto 58', y como la mayoría de sus compañeros, no tuvo buenos comentarios.

Eso sí, en Argentina no perdonaron y así como al resto de sus compañeros, Miguel Ángel Borja fue 'rajado' por la prensa del país 'Albiceleste'. Le ‘rescataron’ al delantero colombiano su participación en defensa, que salvó a su equipo evitando un gol, pero que se le vio muy perdido y aislado dentro del terreno de juago, ante la falta de juego generada por River durante el compromiso.

“Miguel Borja (sustituido por Salomón Rondón al minuto 58): "Participó poco y nada del juego, los centrales rivales lo controlaron bien y quedó muy aislado por la falta de juego de River. Su mayor aporte fue en defensa, cuando evitó el gol de Romero antes de salir.”, detallaron en el diario argentino ‘Olé’.

En el citado medio le dieron una nota de 3 sobre 10, en su actuación en el tiempo de juego en la derrota 2-0 con Vélez, en el Estadio José Amalfitani, este sábado.

De igual manera, el medio deportivo 'TyC Sports', siguió la línea de su homónimo, 'Olé', en la calificación entregada al '9' de River Plate. Sin embargo, en este medio fueron 'más' duros y 'criticaron' un poco más al colombiano, eso sí, destacan que el juego del 'millonario' no favoreció al atacante y no le abastecieron balones y oportunidades de gol.

Esto fue lo que dijo 'TyC Sports': "Miguel Borja (3): desconectado del equipo, sin entrar en circuito, nunca se asoció, no aguantó de espaldas, no rebotó bien… también es cierto que no lo abastecieron."

Y es que, hay que tener en cuenta que desde el arribo de Martín Demichelis al banquillo de la 'banda cruzada', la presencia de Miguel Borja dentro del equipo no ha tenido gran peso, a pesar de que en las pocas ocasiones que ha jugado, el colombiano ha respondido con goles, siendo el más recordado la campaña pasada, frente a Boca Juniors, cuando anotó el penal definitivo para el 1-0 final por la Liga Argentina, que le dio la victoria a los de Núñez en el Superclásico. Sumado a eso, cabe resaltar que 'el colibrí' es el único futbolista del River Plate que anotó goles en todas las competencias que 'el millo' jugó la pasada temporada (cinco por Liga y uno por Copa Libertadores, Copa Argentina y Trofeo de Campeones).