Miguel Borja, de ser figura con gol frente a Independiente a ser 'rajado' en último juego de River

Miguel Borja no tuvo su mejor presentación con River Plate en el partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero cordobés salió de titular en el triunfo por 1-2 de la 'banda cruzada' el domingo, por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol; no obstante, su rendimiento no fue el esperado y así se hizo ver en el puntaje que le otorgaron en la prensa en Argentina.

Como es costumbre cada vez que juega River Plate, uno de los clubes más laureados en el balompié de aquel país y del fútbol sudamericano, salieron los habituales 'uno por uno' y el exJunior de Barranquilla fue 'rajado' literalmente por los medios deportivos, luego del juego contra el Gimnasia y Esgrima La Plata.

En el medio web de TyC Sports' no dudaron en colocarle de calificación un cuatro a Miguel Borja y en la reseña del desempeño del oriundo de Tierralta, Córdoba, escribieron lo siguiente: "Desconectado del equipo por varios pasajes del juego. Tuvo pocas situaciones y tampoco generó demasiado peligro".

Miguel Borja con River Plate - Foto: River Plate Oficial

Y es que recordemos que hace algunos días, el '9' de River Plate había sido la gran figura con el conjunto de Núñez en el juego contra Independiente de Avellaneda, en el que se reportó con dos goles y le llovieron elogios no sólo de los medios de comunicación en Argentina, sino también por parte de su entrenador Martín Demichelis. Igualmente, los hinchas del club riverplatense no dudaron en reconocer su gran olfato goleador.

Publicidad

River Plate le dio vuelta al marcador frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Juan Carmelo Zerillo, popularmente conocido como Estadio del Bosque, ya que comenzaron perdiendo el duelo de la fecha 11 de la Copa de la liga Profesional de Argentina. Cristian Tarragona adelantó a los dueños de casa, pero gracias a las anotaciones de Paulo Díaz, al minuto 75, y del venezolano Salomón Rondón, al 79', los dirigidos por Demichelis se quedaron con los tres puntos que le permiten mantener el primer lugar en su zona con 23 unidades.

¿Cuánto jugó Miguel Borja con River Plate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata?

El delantero cordobés, de 30 años, fue titular el domingo en el partido por Copa de la Liga de Argentina, pero al minuto 58 fue relvado y en su lugar ingresó Salomón Rondón, autor del gol del triunfo de la 'banda cruzada'.

Publicidad