Miguel Borja: “La ilusión de ir a Olimpia siempre estuvo, pero mi familia quiere venir a Colombia”

El delantero 'cafetero' no le cerró las puertas al cuadro paraguayo, sin embargo, aseguró que al final la decisión no depende únicamente de él; por lo que el jugar con Junior tiene un mayor peso en estos momentos de su carrera.

Miguel Ángel Borja tiene algo claro: su continuidad en Palmeiras es una opción que por ahora no tiene contemplada tomar. Ve su futuro lejos de Brasil y en el horizonte aparecen Olimpia (Paraguay) y Junior como firmes candidatos.

Mantenerse en el exterior o regresar al país, en esa decisión está el futbolista de 26 años. Por ahora, según el propio delantero, está pesando más la idea de volver a nuestro balompié; por eso en esa disputa, el cuadro ‘tiburón’ tomó ventaja sobre el paraguayo.

Sin embargo, la decisión final está en manos de Palmeiras, equipo con el que tiene contrato hasta 2021 y que por el momento no está cediendo en las negociaciones.

Por eso Borja está impaciente. “No es fácil estar en vacaciones y a su vez pensando en mi futuro”, así se lo manifestó a la emisora paraguaya ‘ABC Cardinal’, con quienes aclaró temas sobre un supuesto rechazo de su parte a Olimpia y la importancia de su familia a la hora de tomar una decisión.

El presente de las negociaciones: "Así como Junior está hablando con Palmeiras, Olimpia también lo está haciendo, me lo dijo el presidente del Palmeiras; acabo de hablar con él. Ellos tienen diálogo, conexión directa".

Su decisión final: "Yo estoy dispuesto a lo que Dios ponga en el medio de todo. Ahora no puedo decir 'ya me voy para cierto equipo', porque no hay nada aún, no firmé. Solo puedo decir que mi familia está muy ilusionada con venir a Colombia".

El supuesto rechazo de ir a Paraguay: "Olimpia es uno de los mejores equipos de América. Fue campeón tres veces de la Libertadores. ¿Quién no quiere estar en un equipo tan ganador? La ilusión mía siempre estuvo. Pero no puedo decir 'ya no voy para Olimpia', porque solo Dios es el que toma la última decisión. Si se sintieron ofendidos por la decisión que pude haber tomado, les pido disculpas, pero no dependo solamente de mí, sino de lo que quiere mi familia”.

La ilusión de jugar en Junior: "Yo soy hincha y me gustan los colores desde muy chico. Pero aquí yo respondo también de lo que pueda hablar con mi familia. Yo necesito la tranquilidad, la felicidad de ellos, que estuvieron muchos años fuera del país".

