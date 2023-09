"Miguel Borja me dijo que era un cagón": polémicas declaraciones de arquero de Tucumán

Aún en Argentina se sigue hablando del compromiso que disputaron River Plate y Atlético Tucumán del pasado jueves y que dejó como ganador a la 'banda cruzada' por 1-0 con una anotación de Salomón Rondón. No obstante, la victoria de los de Núñez no es lo que acapara las portadas sino lo que pasó después de finalizado el mismo y que tiene como protagonista al delantero cordobés, Miguel Borja.

Y es que al final del duelo en el Monumental se habló de un encontrón entre algunos futbolistas del conjunto tucumano y el exJunior de Barranquilla. Primero fue el director técnico del Tucumán el que cargó duramente contra el oriundo de Tierralta, y ahora a la voces se sumó otro integrante del club rival, el arquero Tomás Marchiori.

"Después del gol lo veo a Borja haciéndome señas, diciéndome cosas como que yo hacía tiempo y éramos unos cagones. Lo miré, no dije nada y cuando terminó el partido se me vino. Y quieras o no, terminas reaccionando", contó el golero de Atlético Tucumán a 'Cómo te va', programa de 'D Sports Radio'.

Pero ahí no pararon las acusaciones en contra del delantero de River Plate, ya que Marchiori aseguró después las palabras usadas por el cordobés le parecían una falta de respeto.

Miguel Ángel Borja en un partido de River Plate. Foto: AFP

Publicidad

"Le dije a Borja que no éramos cagones, que venimos a hacer nuestro juego y que la corte porque ya habíamos perdido. La siguió y me le planté para defender mi postura y la de mis compañeros. De los últimos 11 partidos, solo perdimos contra River; para atrás no vamos. Me pareció una falta de respeto que en vez de ir a festejar con sus compañeros venga a decir que yo especialmente era un cagón", prosiguió el golero de Atlético Tucumán.

Hay que agregar que según contextualizó la prensa argentina, Borja acusó a Tomás Marchiori de quemar tiempo y que se habría desamarrado los guayos a propósito, lo que él contradijo notablemente. "La cámara me captó, pero lo que él no sabe es que antes se me había enganchado el cordón con el otro tapón. Aproveché que un compañero estaba tirado en el césped y lo terminé de desatar".

Recordemos que previa a estas nuevas repercusiones de los sucedido, el estratega de Tucumán, Sergio Gómez había asegurado que Miguel Borja debía tener un poco más de humildad.

Publicidad

"Ganas un partido, ganas sobre la hora, merecieron ganar y ya está. Anda a festejar con los tuyos, no cargues a los jugadores nuestros. Me parece que cuando el ego sobrepasa la humildad, tenés problemas. No solamente en el fútbol, sino en la vida. Entonces, hay que ser humilde por más que ganes sobre la hora", esas fueron las palabras de Gómez.