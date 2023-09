Miguel Borja no escapó de la polémica en último partido de River Plate: dardos del DT de Tucumán

El jueves pasado River Plate logró un trabajado triunfo de 1 a 0 sobre Atlético Tucumán, en compromiso de la Liga de Argentina. Y ahí estuvo como inicialista con los de la 'banda roja' el atacante Miguel Borja, quien jugó durante 61 minutos y no pudo anotar gol. El único tanto de ese compromiso fue convertido por Salomón Rondón.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, el colombiano no escapó a la polémica y apareció en las últimas horas como objetivo de unas declaraciones entregadas por el entrenador de Tucumán, ya que después del pitazo final hubo un encontrón de algunos de sus futbolistas con el experimentado atacante.

Así, el profesor Sergio Gómez comentó algunas cosas que no le gustaron de Miguel Borja. "Ya ganás un partido, ganás sobre la hora, merecieron ganar... Y ya está. Andá a festejar con los tuyos, no cargues a los jugadores nuestros", explicó el técnico argentino en la zona mixta.

"O sea, ya está. Son situaciones que me parece que hay que aprender. Me parece que cuando el ego sobrepasa la humildad, tenés problemas. No solamente en el fútbol, sino en la vida. Entonces, hay que ser humilde por más que ganes sobre la hora", complementó Gómez, en una clara alusión al timonel de los 'millonarios'.

Miguel Borja con River Plate - Foto: AFP

Sergio Gómez cerró toda su declaración afirmando que "¿Si merecieron o no? Yo no tenía ningún problema. Ganaron, que vayan a festejar, pero lo que hizo no está bien".

¿Pero qué pasó con Borja en el partido River vs. Tucumán?

Según informó el diario 'Olé', el colombiano Miguel Borja tuvo algunos cruces, especialmente con el arquero Tomás Marchiori, a quien le indilgó por estar supuestamente quemando tiempo e incluso que se desamarró los guayos, en momentos en los que se agotaba el tiempo de juego.

Después del tanto de Rondón y con el duelo finalizado, según la misma nota del medio argentino, Borja fue a gritarle a Marchiori que ahora si se podía volver a desamarrar. Por eso fue que se dieron las declaraciones del entrenador Gómez.

Cabe señalar que a Miguel Borja le anularon un gol en el partido del jueves.

Sobre ese particular hecho y sobre los ataques de Gómez no se refirieron ni el propio Borja, ni los integrantes del cuerpo técnico de River Plate.