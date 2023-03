Miguel Borja no sumó minutos contra Sarmiento: Martín Demichelis, DT de River, explicó el motivo

River Plate se impuso en la noche del domingo anterior a Sarmiento por 0-2 en el estadio Eva Perón, de la ciudad de Junín, en juego válido por la fecha número ocho de la Liga de Argentina. En dicho compromiso, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja fue citado por el director técnico Martín Demichelis, no obstante, el número '9' de la 'banda cruzada' permaneció en el banco de suplentes.

Luego del triunfo contra Sarmiento, Demichelis se refirió a la no incursión del artillero cordobés en el partido del fútbol argentino. Éste explicó las razones por las que Borja no sumó minutos, asegurando que tiene buenos delanteros de jerarquía y en el caso puntual del exjugador del Junior de Barranquilla sostuvo que presentó un problema estomacal y por dichas razones no estuvo bien en el último entrenamiento previo al juego.

El DT de River optó por poner desde el vamos a Ezequiel Barco y a Lucas Beltrán; en el complemento le dio entrada al delantero venezolano, Salomón Rondón, quien entró en lugar de José Paradela.

"Teniendo a los tres 9 que tengo, me permite poder elegir. Los tres son de jerarquía, ayer (sábado) Miguel Ángel Borja no se pudo entrenar por una condición estomacal por eso entendí que estaba por ahí un poco más bajo y decidí que entre Salomón Rondón en el segundo tiempo. Una pena que a Salomón, por todo lo que trabaja, no se le haya abierto el arco todavía", fueron las palabras de Martín Demichelis en conferencia de prensa.

También en medio de la charla con los medios de comunicación, el estratega de River Plate se refirió a la gran victoria sobre Sarmiento, que les permitió llegar a 18 puntos, tras ocho juegos en la Liga del fútbol de Argentina.

"El rival tuvo sus chances, pero Franco (Armani) respondió bien. Las primeras fueron de errores nuestros, es parte de esa búsqueda en la que intentamos ser dominantes con la pelota. Fue una cancha difícil, contra un rival con necesidad de puntuar. Nos vamos al parate satisfechos", dijo Demichelis.

Y sobre lo mismo agregó: "Arrancamos muy bien, el penalti nos permitió ponernos en ventaja y seguimos dominando. Por ahí sin gravitar tanto tuvimos asociaciones importantes que nos permitieron sostener la ventaja. Después, en el segundo tiempo nos fuimos un poco y consideré que necesitábamos un delantero más para tener más apoyo. Los extremos nos dieron asociaciones más rápidas, el equipo se acomodó muy bien".

Así las cosas, ahora se espera que Miguel Ángel Borja diga presente en los siguientes compromisos de la 'banda cruzada', y el primero que se prevé en el horizonte es el del próximo 2 de abril cuando reciban a Unión de Santa Fe, en el Monumental. En lo que va de este 2023 en la Liga de Argentina, el oriundo de Tierralta ha sumado 306 minutos, que se reparten en seis apariciones, siendo titular en cuatro ocasiones o dos saliendo desde el banco de suplentes; además ha convertido un gol a Argentinos Juniors.