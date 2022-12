Miguel Borja: "No tengo conocimiento de Junior, pero he dicho que me gustaría jugar allá"

El delantero colombiano fue atacado por Mano Menezes, su técnico, durante la presente semana y Juan Pablo Pachón, su empresario, salió en su defensa con un fuerte comunicado.

Miguel Borja fue protagonista de un tema polémico en Palmeiras en los últimos días, después de que Mano Menezes, su técnico en Palmeiras, dijera que no era ninguna estrella y que desconocía su trayectoria profesional.

Pero ahí no paró todo, ya que Juan Pablo Pachón, empresario del colombiano, emitió un duro comunicado en contra de Menezes y sus palabras en contra del delantero cordobés.

Este jueves, Borja habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre lo sucedido con el entrenador brasileño.

“La verdad cuando vi eso me sorprendió mucho, y me dolió en el alma, el profe dijo que yo no tenía la trayectoria para llegar a Palmerias. El fútbol da muchas vueltas y hoy estamos en un lugar no tan bueno, pero con el tiempo estaremos bien. Me dolió; pero debo coger esas palabras para entrenamre bien y seguramente recordaré eso, antes de entrar al campo de juego”, explicó inicialmente el futbolista que llegó al 'verdao' en 2017.

Tras las declaraciones de Menezes, Borja habló cara a cara con él y así lo contó: "quedamos bien, me miró a los ojos, yo también, el profe (Mano Menezes) tiene presente lo que hice en la recta final de la Copa Libertadores, seguramente no lo que hice antes de llegar a Nacional. Uno como humano cuando no tiene el concimiento, se equivoca. No tengo resentimientos".

Miguel Borja también se refirió a su futuro. "No tengo concimiento de Junior, eso lo sabe mejor mi agente, que tiene conocimiento, yo solamente entreno cada día para mejorar, no quiero seguir en la posición en la que estoy. Siempre he dicho que me gustaría jugar en Junior y si es en 2020, bienvenido sea".

