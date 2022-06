"Miguel Borja me dijo que si se tiene que quedar en Junior, lo hará con mucho gusto"

Una de las novelas en este mercado de transferencias ha sido la posible salida de Miguel Ángel Borja de Junior de Barranquilla hacia River Plate, de Argentina. Sin embargo y hasta el momento, lanegociación no se ha dado como todos esperaban. Ahora, Juan Cruz Real reveló una conversación que tuvo con el delantero nacido en Tierralta, Córdoba.

El estratega argentino dio a conocer que los dos equipos han estado conversando para el fichaje del atacante de la Selección Colombia.

"No es un secreto que se estuvo hablando entre los clubes, pero hay un tema de una negociación que está un poco trabada... Hablé con Miguel y está con la mejor predisposición al entrenamiento, a la par del grupo", indicó Cruz Real.

Además, quiso dejarle un mensaje al futbolista para que esté tranquilo, en medio de todos los rumores y versiones que salen a la luz entorno a ese tema, que ya se ha dilatado varias semanas.

"Lo mejor para el jugador sería que, por una cosa o la otra, se decida su futuro porque la incertidumbre no es buena", añadió.

Y, para concluir, dejó en la conferencia de prensa unas palabras que dan mucho para pensar y que se las dijo el mismo Miguel Ángel Borja.

"Me manifestó que si se tiene que quedar porque no se llega a dar la operación, es muy feliz acá también. No es que lo tomaría como una frustración. Hay que ver cómo se desarrolla todo, es hincha del club y si se tuviera que quedar lo hará con mucho gusto", finalizó.

¿Qué dicen en Argentina del interés de River Plate por Miguel Borja?

En la noche del lunes, desde Argentina se aseguró que River Plate había decidido subir la oferta para quedarse con los servicios de Miguel Borja, en la actualidad en las filas del Junior de Barranquilla. Así las cosas, los de la 'banda roja' estarían dispuestos a llegar hasta los 3.5 millones de dólares para Junior y los 3 millones de dólares para Palmeiras. De esa forma, tendrían la esperanza de quedarse con los sevicios del cordobés. Cabe señalar que otro nombre de delantero que viene sonando para River es el del estelar Luis Suárez.