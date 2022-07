Miguel Borja ya se puso la camiseta de River Plate: día movido en Buenos Aires

Después de una extensa y trabajada negociación, en las últimas horas ya hizo presencia en la ciudad de Buenos Aires el delantero Miguel Borja, quien es nuevo jugador de River Plate, de Argentina, y dejó de esa forma la disciplina de Junior de Barranquilla.

Borja viajó desde nuestro país y llegó a territorio argentino en las últimas horas, en donde cumplió con las formalidades del caso como fueron los exámenes médicos, después posó para algunas fotografías con su nueva camiseta y se espera que firme el contrato que lo ligué con el importante club del sur de nuestro continente.

Fueron varias semanas en las que tanto Miguel Borja, como su representante Juan Pablo Pachón, estuvieron pendientes y gestionando para que se pudiera sellar finalmente el acuerdo, que en algunos momentos estuvo en suspenso.

El nacido en Tierralta, en el departamento de Córdoba, apareció en el centro médico Rossi en el sector de Belgrano, donde cumplió con la revisión y a la salida de dicho lugar, era esperado por algunos periodistas y aficionados, con los que se tomó fotografías y firmó unos autógrafos.

"Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a cumplir las instrucciones que ellos me daban", dijo Miguel Borja, de forma directa y concreta.

El jugador de experiencia en la Selección Colombia de mayores también agregó que "yo me dediqué a cumplir las instrucciones que me daban: el día que tenía que ir a entrenar, iba; y cuando no me daban la autorización me quedaba trabajando con mi PF porque siempre me he quedado trabajando".

Ahora lo que resta es que River Plate haga el anuncio oficial de la contratación de Miguel Borja, quien sumará así otra experiencia más a nivel internacional.