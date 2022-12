"Miguel Calero tenía unos chistes malísimos, uno se reía de verlo a él", confesó su esposa desde México

Sandra Sierra, viuda del arquero colombiano que entró en el Salón de la Fama de Pachuca, habló este miércoles con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre sus recuerdos y añoranzas, a siete años de su fallecimiento.

En las últimas horas el nombre de Miguel Calero volvió a retumbar con fuerza en Pachuca, después de que lo incluyeran en el Salón de la Fama del club. En un acto muy emotivo, en el equipo mexicano volvieron a la memoria los mejores momentos del arquero, fallecido el 4 de diciembre de 2012 ante quebrantos de salud que lo afectaron.

Tanto Sandra Sierra, su esposa y madre de sus dos hijos; como Andrés Chitiva, colombiano que compartió en el equipo 'Tuzo' durante varios años; recordaron a Calero Rodríguez en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Miguel Calero, inolvidable y leyenda: entró en el Salón de la Fama del Pachuca, de México

Recuerdos de Sandra Sierra, esposa de Calero:

“El momento que más recuerdo de él en fútbol fue el partido cuando se retiró con Pumas y después cuando empezó a trabajar con el cuerpo técnico de Pachuca. Todo lo hacía con mucha pasión y tenía muchos proyectos, pero ante las cuestiones de Dios no podemos hacer nada. Él tenía un don de gente muy grande y me da mucha alegría todo lo bueno que se habla de él, porque no hay persona que tenga anécdota mala de Miguel. Siempre daba ánimo, para los medios siempre estaba y realmente es una persona que amaba lo que hacía. Yo a Miguel lo definiría como un hombre ejemplar, un padre presente, un hombre que siempre nos quería ver felices, tenía muy buen carisma, humano y sensible”.

Andrés Chitiva, su compañero por muchos años en Pachuca:

“La verdad es que tengo muchos vínculos con la familia de Miguel y pues con él viví muchos momentos memorables y todos esos fueron en pro del club, de Pachuca, de nosotros y de nuestras familias. Yo realmente pienso que cuando uno recuerda a ‘Miguelito’ siempre está presente y es difícil no tener un sentimiento de que no se encuentra entre nosotros. Él siempre estaba contando sus cosas, sus chistes, se mostraba relajado; pero cuando se acercaban los partidos se transformaba totalmente. Fue un líder para nosotros y en lo personal, fue hermano que me protegió desde el momento que llegué a México".