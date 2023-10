Millonarios salarios de los colombianos en la MLS: 'Cucho' Hernández y 'Chicho' Arango, a la cabeza

En la MLS la Asociación de Jugadores de fútbol realizan actualizaciones de los salarios anuales que cobran los deportistas y con la más reciente data revisada con corte al 15 de septiembre de 2023, entre los colombianos ese escalafón de los de mayores salarios lo lideran Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Cristian 'Chicho', Arango, Jesús Ferreira, Yimmi Chará, Cristian Dájome y Santiago Arias.

Al hacer la conversión al cambio del día en nuestro país ($4.277), se concluye que Hernández devenga anualmente más de 12 mil millones de pesos, Arango una cifra superior a los 8 mil millones de pesos y el menor de los Chará arriba de 7 mil millones de pesos.

Así las cosas, la MLS es un destino atractivo para nuestros futbolistas, desde los más jóvenes como Nelson Palacio, fue figura de Nacional, o Carlos Andrés Gómez, descolló en Millonarios; hasta otros de extensa carrera como Santiago Arias, quien aterrizó en Estados Unidos después de haber actuado en Portugal y España.

Según la misma información, el delantero Jorge Cabezas Hurtado, quien estaba en el Medellín y de paso por la Selección Colombia Sub-20, percibe al año unos 360 millones de pesos, siendo el de menor sueldo entre los cafeteros. Cabezas Hurtado defiende los colores del New York Red Bulls.

Jorge Cabezas Hurtado disputando un balón contra Stav Lemkin. Foto: Twitter de @FCFSeleccionCol.

Salarios anuales de los jugadores colombianos en la MLS

Iván Angulo (Orlando City): U$ 380.660

Cristian Arango (Real Salt Lake): U$ 2.088.746*

Santiago Arias (Cincinnati FC): U$ 746.000*

Dairon Asprilla (Portland Timbers): U$ 377.500

Michael Barrios (Los Ángeles Galaxy): U$ 680.000

Dylan Borrero (New England Revolution): U$ 638.962

Jorge Cabezas (New York Red Bulls) U$85.444

Diego Chara (Portland Timbers): U$658.533

Yimmi Chará (Portland Timbers): U$ 1.803.000 *

Cristian Dájome (DC United): U$965.625 *

Jesús Ferreira (Dallas FC): U$: 1.852.000 *

Carlos Andrés Gómez (Real Salt Lake): U$ 252.000

Yeimar Gómez (Seattle Sounders): U$741.820 *

Juan Camilo Hernández (Columbus Crew): U$2.886.000 *

Fredy Montero (Seattle Sounders): U$195.000

Santiago Moreno (Portland Timbers): U$384.993

Juan David Mosquera (Portland Timbers): U$209.667

Yerson Mosquera (Cincinnati FC):U$650.000

José Daniel Mulato (Dallas FC): U$123.627

Jesús Murillo (Los Ángeles FC): U$509.500

Jader O'Brian (Dallas FC): U$467.100

Nelson Palacio (Real Salt Lake): U$343.667

Andrés Perea (Philadelphia Union): U$595.000

Andrés Reyes (New York Red Bulls): U$494.375

Carlos Terán (Chicago Fire): U$350.004

Jhojan Valencia (Austin FC): U$445.125

Brayan Vera (Real Salt Lake): U$507.000

*: Estos son los que más devengan de los nuestros en el fútbol de Estados Unidos.

Lionel Messi, récord de salario en la MLS

Tal y como se esperaba, Lionel Messi encabeza el listado de jugadores con mayor salario en la MLS. Así el Inter Miami le desembolsa al astro argentino 20 millones de dólares por temporada.

Lionel Messi celebra con el Inter Miami. AFP

Después de Messi están el italiano Lorenzo Insigne, de Toronto FC, con 15.4 millones de la moneda norteamericana. El suizo Xherdan Shaqiri, de Chicago Fire (8,1 millones); el mexicano Javier Hernández, de LA Galaxy (7,4 millones), y el italiano Federico Bernardeschi, de Toronto (6,3 millones), completan los cinco primeros, según lo publicado en el diario 'La Nación', de Argentina, en las últimas horas.