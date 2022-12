Mina: “En Barcelona tuve pocas oportunidades de demostrar lo que soy y tengo esa espina clavada”

El zaguero central colombiano recibió al diario catalán ‘Mundo Deportivo’ en su casa de Barcelona, antes de partir a Inglaterra y entregó sus últimas declaraciones sobre su paso por el club catalán.

Yerry Mina recibió en su casa de Barcelona al medio catalán ‘Mundo Deportivo’, antes de partir a Inglaterra para jugar con el Everton, y entregó sus últimas declaraciones sobre su antiguo club.

“Agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de estar en este maravilloso club, y me voy tranquilo porque traté siempre de dar mi granito de arena, de ayudar dentro y fuera del campo y eso es lo que siempre quise. Lastimosamente, a veces salen las cosas y a veces no, pero bueno, me voy feliz y deseándole toda la suerte del mundo a mis compañeros”, indicó el zaguero central de la Selección Colombia.

“Sé que jugué muy poco, que tuve pocas oportunidades para demostrar lo que soy. Por ahí, tengo esa espinita todavía, fui al Mundial y traté de sacármela. Ahora a disfrutar de lo que se viene, de este maravilloso reto que es el Everton y la Premier League, que siempre la he mirado y he querido estar ahí”, agregó el zaguero central de la Selección Colombia.

Sobre la posibilidad de regresar al equipo catalán en un futuro, Mina indicó que “el Barcelona es maravilloso y quisiera estar aquí siempre. La verdad que los compañeros, el cuerpo técnico, la utilería, todos los que trabajan en el club son maravillosos, así que les agradezco a cada uno de ellos, y voy a tratar de hacer lo mejor en Everton”.

Por último, el nacido en Guachené, Cauca, les dejó un mensaje a los hinchas del Barcelona.

“A los ‘panitas’ ahí, a toda la hinchada del Barcelona quiero agradecerles por todo, por lo bueno y lo malo. Lo malo porque me hizo más fuerte y lo bueno, porque me motiva cada día. Gracias por el apoyo dentro y fuera del campo, la verdad que lo sentí y los aprecio mucho.”

