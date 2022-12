No, gracias.

Mónaco se pronunció sobre Falcao: "Comprendemos lo que quiere, pero no hay evolución en su caso" El vicepresidente del Mónaco, Oleg Petrov, indicó este viernes que "no hay mucha evolución" en el caso del colombiano Radamel Falcao, quien desea salir del club monegasco y que no jugará el domingo contra el Estrasburgo.