"Morelos tu madre es un colchón", la pancarta de los hinchas del Aberdeen en contra del colombiano

El hecho sucedió en el partido del domingo anterior cuando el Rangers jugó por la Copa de Escocia, con el colombiano como principal referente de ataque. Antes había sido expulsado en el Pittodrie Stadium.

La prensa de Escocia le dio un amplio espacio a una pancarta puesta por un sector de los hinchas del Aberdeen, el domingo pasado, en la que atacron al colombiano Alfredo Morelos.

"Morelos tú madre es un colchón", fue la leyenda que se observó en el escenario deportivo y que despertó la indignación de la gente en redes sociales.

"La verdad fue que no le preste atención a eso. A mí (los hinchas rivales) no me dijeron nada", indicó Morelos este lunes, en breve charla con GolCaracol.com.

Alfredo Morelos jugó los 90 minutos y fue amonestado, en el duelo que terminó empatado 1-1.

Cabe señalar que el goleador colombiano solamente ha sido expulsado dos veces en el fútbol escocés, y en ambas oportunidades han sido frente a Aberdeen.