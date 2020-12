“Muchos se burlaban de Jackson Martínez, pero fue humilde y luego una máquina de hacer goles”

Este lunes, Jackson Martínez sorprendió con la decisión de no jugar más a nivel profesional. Muchos son los recuerdos que dejó el conocido ‘Cha Cha Chá’, quien marcó en su carrera cerca de 200 goles.

Jackson Martínez anunció oficialmente su retiro del fútbol con un sentido mensaje en redes sociales

Desde excompañeros, como amigos en la Selección Colombia se pronunciaron y le dejaron un mensaje de despedida al goleador surgido de Independiente Medellín , equipo en el que en sus inicios no todo fue color de rosa.

Por eso GolCaracol.com buscó a Sebastián Botero, actual entrenador de divisiones inferiores del ‘poderoso’, y amigo de siempre del delantero chocoano, con quien coincidieron en las fuerzas básicas y durante dos años en el profesionalismo.

¿Cómo toma la noticia del retiro de Jackson?

Es un momento especial para Jackson, él merece todos los reconocimientos por ser un gran referente de nuestro fútbol colombiano, no solo en lo deportivo, sino por ser un gran ser humano. Él como persona dejó un gran legado.

¿Qué recuerda de Jackson en sus inicios?

“Cuando todos soñábamos con ser profesionales, ahí él demostró que era un ejemplo de superación, tenía mucha fuerza mental. Él no fue todo el tiempo el gran jugador que fue, pero se fue haciendo a través del trabajo diario y la disciplina se fue fortaleciendo y por eso terminó su carrera siendo el jugador que fue. Al principio fue muy resistido por la hinchada del Medellín, pero con humildad y fe siguió trabajando hasta ser el referente que es para la institución”.

Es decir que ¿no siempre fue ese gran goleador?

“Cuando los jugadores vienen de otras ligas, los niveles formativos no son los mismos que hay en lugares donde hay gente más preparada, con respeto y ánimo de construir. Pero sí, tenía algunas falencias técnicas que fue mejorando, por la falta del fútbol de base. Él después de los entrenos y en las noches en el barrio en el que él vivía se dedicaba a mejorar la pegada con derecha y zurda; por eso lo que vimos ya en el profesionalismo”.

¿En inferiores tuvieron alguna vivencia de esas del fútbol?

“Hay una imagen que siempre recuerdo de él y es cuando recién llegó al equipo. Una imagen que transforma. Cuando tuvo su primer entrenamiento a la cancha entró con unos guayos verdes marca ‘Maracaná’, no se me olvida, y una ropa en mal estado. Muchos compañeros se burlaron de él y murmuraban, pero él con su humildad y tranquilidad de cumplir un sueño siguió adelante y luchó hasta lograr su meta que fue convertirse en una máquina de hacer goles”.

¿En el profesionalismo recuerda alguna anécdota?

“Hay una bien particular cuando el técnico era el profe Pedro Sarmiento. En un primer tiempo en el que íbamos ganando, pero cada vez que el cogía el balón los hinchas lo silbaban, el profe le dijo que lo tenía que sacar para protegerlo de la gente, “no te caigas, creo en mucho en vos”, le dijo. Con la capacidad mental que siempre tuvo salió y luego esos silbidos se convirtieron en goles”.

¿Había hablado recientemente con él?

“Sí, en pasados días, por camarita, y ya me había dicho que estaba pensando en retirarse porque la lesión no lo tenía muy bien y también para estar con sus temas religiosos, musicales y familiares, algo que lo motiva mucho por tener una familia maravillosa. Aún no estoy seguro si le va a doler mucho o no dejar el fútbol, pero de verdad él merece todos los reconocimientos del país”.

¿Le ha dicho si quiere seguir en el mundo del fútbol?

“Algunas cosas. Le gusta. Todavía no sabe si será por el lado de entrenador o por la parte administrativa. De todas formas él está en su proyecto musical de Alabanza a Dios, algo que lo ha tenido muy contento en este momento. Pero yo creo que sí va a seguir ligado al fútbol; me encantaría tenerlo como entrenador de delanteros en las inferiores del Medellín”.