Luis Fernando Muriel pasa por una de las mejores temporadas de su carrera deportiva. Goles, asistencias y grandes partidos son el común denominador de la campaña 2020/21 del atacante.

Y es que el nacido el Santo Tomás, Atlántico, tuvo una charla con el programa ‘Balón Dividido’, de ‘ESPN’ y se refirió a lo que ha sido su devenir en el equipo italiano y sus pretensiones a futuro.

* Presente con Atalanta

“En Atalanta estoy viviendo un momento fenomenal. Creo que estos dos últimos años de mi carrera han sido espectaculares y esperando que se prolongue”.

* ¿Qué le hace falta con Atalanta?

“Los últimos años se han conseguido objetivos importantes, clasificar a la Champions al quedar terceros de la Serie A, es importante. Siempre se anhelan objetivos grandes, y conseguir el segundo puesto en Italia sería algo histórico. Luego viene la Copa Italia y será algo lindo lograrla para el proceso que venimos realizando”.

* Futuro deportivo

“A nivel personal espero terminar la temporada con la mayor cantidad de goles. Ahora mismo tengo 19 goles y es lo máximo que he hecho, es el récord histórico para mí en una temporada. Estoy en un club que en los últimos años ha crecido mucho, el año que viene será luchar por el título. Estoy bastante concentrado en el proyecto Atalanta, y al ver eso me gustaría continuar”.

* Conocimiento de Reinaldo Rueda

“Como todo cambio tiene cosas positivas, los pocos compañeros con los que he hablando me dicen que todo es muy bueno por el lado de él. Los comentarios son muy buenos”.

* Relación con Duván Zapata

“Es una ventaja conocer al compañero de posición, al que ya le conoces los movimientos, los gustos dentro del campo, conocerle hasta los regates, de él ya conozco todo eso. En los entrenamientos de gambeta ya sé sacarle el balón, cosa que los defensas ni conocen”

* Volver a Colombia

“No lo tengo pensado, pero me gustaría vestir la camiseta de dos clubes: La del Cali, el equipo que me dio la oportunidad de conocerme a nivel internacional y al que le agradezco por lo que soy. Y el otro, porque desde niño crecí viéndolos, y es el Junior. Seria por los clubes que volvería a Colombia. Igualmente, de aquí a allá falta mucho”.

* Comparación con Ronaldo Nazario

“Para mi siempre ha sido motivo de orgullo, de responsabilidad, para llegar a ser un poco de lo que fue Ronaldo. Él es alguien que no tiene comparación. Ojalá me pareciera la mitad de lo que es Ronaldo. Sentir ese tipo de comparaciones de personas de fútbol, me lena de motivación. Sé que estoy lejos de lo que fue él”.

* Liga colombiana

“Por horarios es difícil que pueda ver mucho. El otro día pude ver un poco de Santa Fe vs. Junior, porque fue temprano. Estoy pendiente de cómo va el campeonato, pero por internet. Sin embargo, trato de estar pendiente de la Liga”.

* Final de Champions

“La verdad tengo el pronóstico bastante reservado, porque son equipos diferentes. El City, por su fútbol vistoso. Y el Chelsea con una mentalidad que me dejó sorprendido por su manera de enfrentar los partidos; el nivel físico es tremendo. Por eso me deja dudas el que sea el ganador. Que gane el mejor”.