Nadie es profeta en su tierra: el colombiano Johnnier Montaño se nacionalizó peruano

Montaño, de 36 años, milita en el Cantolao, el quinto equipo peruano en su carrera deportiva tras haber pasado anteriormente por Sport Boys, Alianza Lima, Universidad San Martín de Porres y Melgar.

El jugador colombiano Johnnier Montaño, que jugó en la Selección de Colombia entre 1999 y 2003, se nacionalizó peruano este jueves, casi trece años después de recalar por primera vez en la primera división de Perú.

Montaño recibió la nacionalidad peruana en una ceremonia junto a otros ciudadanos extranjeros en la sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú.

"Estoy agradecido con este país por darme la oportunidad de mantenerme acá como futbolista. He crecido como persona y lo que más agradezco es la educación que le han dado a mi hijo, que eso es para mí lo más maravilloso del mundo", comentó Montaño.

"Es algo que quería hacerlo de corazón, muy a parte de que me pueda abrir puertas en mi trabajo", agregó el jugador que estuvo acompañado por su hijo de 14 años, quien espera que también se nacionalice peruano en breve.

“Llegué como en un juego y ya tengo casi trece años viviendo acá, donde he crecido como persona. En Perú vive mi hijo, que es lo más maravilloso y que pronto también será nacionalizado” -Futbolista Johnnier Montaño, colombiano nacionalizado peruano. pic.twitter.com/MBznJjagoY — Migraciones Perú (@MigracionesPe) May 23, 2019

Montaño recordó que cuando en 2007 recaló en el Sport Boys del Callao lo hizo en principio por solo seis meses pero precisó que enseguida se sintió a gusto en el país.

"Empecé a agarrarle cariño. He tenido la fortuna de estar en muchos países pero la verdad que acá me he sentido cómodo. Mi hijo llegó con 2 años y ahora tiene 14", señaló.

Explicó que pretende quedarse a vivir en Perú una vez que se retire para poder seguir ligado al fútbol y dedicarse al desarrollo deportivo de menores porque "es un país que tiene mucho talento".

Asimismo, acompañará a su hijo en su intento por volverse también futbolista, ya que su objetivo es llegar a la selección peruana.

Montaño, que comenzó su carrera en el América de Cali, fue el futbolista más joven en anotar un gol en la Copa América al marcar con apenas 16 años en la edición del torneo de 1999. Lo hizo a Argentina (0-3), partido donde Martín Palermo falló tres penaltis.

