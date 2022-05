“Nadie niega las condiciones de Edwin Cardona; no todos los hinchas de Racing lo silbaron"

El presente de Edwin Cardona no es el mejor en Racing de Avellaneda, y en las recientes horas fue silbado por un sector de la hinchada de la ‘academia’, todo por el nivel mostrado hasta la fecha.

Por eso, en GolCaracol.com conversamos con Ariel Hachita, periodista argentino en ‘Planeta Racing’ y ‘Planeta Fútbol’, para hablar a profundidad de la actualidad del talentoso volante antioqueño.

En Avellaneda, y tal como lo confirmó el comunicador argentino, “hay fe” y “confían” en Edwin Cardona, pero será clave que desde lo físico se ponga a punto y con buenas actuaciones pueda convencer a toda la hinchada de Racing, que le exige al saber de sus condiciones. ¡Así ven al futbolista colombiano en las toldas de la ‘academia’!

¿Qué decir de la actualidad de Edwin Cardona en Racing?

“Lo que se puede decir es que ha estado muy por debajo de las expectativas que se ha tenido desde su llegada, respecto a lo que tiene que ver con lo que proyectaba y con lo que por ahora terminó siendo su arribo. Además, no poder estar a la par del físico del equipo que ha hecho del tipo de juego Racing, que es exigente y que es una de las áreas que no está cubriendo bien. Está bajo con la confianza respecto a lo que le hemos visto en otras versiones de él en Boca Juniors o en la Selección Colombia”.

Entre el Covid-19, la lesión, el volante colombiano no ha podido tomar un ritmo de competencia, ¿En Avellaneda creen también que es así o es algo más de actitud?

“Prácticamente lo ha dejado al margen de las primeras prácticas y por ende se perdió la parte más exigente de la pretemporada, se habla mucho de eso, sobre todo puertas para adentro. Hemos hablado con el cuerpo técnico y lo que cuentan es que la expectativa está con poder llegar al próximo receso trabajando desde lo físico, técnico, con nociones tácticas, porque Racing está jugando domingo-miércoles. Se apunta a poder recuperarlo y que de esa manera él pueda estar bien. Apuestan para el próximo semestre con una buena pretemporada”.

¿Edwin Cardona sí encaja en el estilo de juego del Racing de Fernando Gago?

“Para Fernando Gago, Cardona encaja en su modelo de juego, porque no es un técnico que juegue con una sola táctica, tiene una idea, pero tiene diferentes dibujos esquemáticos. Ha jugado con un enlace, con dos enlaces, con diferentes expresiones de juego. A Cardona lo ha usado en dos posiciones en particular: como extremo por la izquierda o ese enlace detrás del centro delantero. Para Gago este jugador es hecho para la medida de su idea, más allá de que no lo ha podido demostrar en Avellaneda”.

¿Qué se puede decir de lo que pasó el fin de semana en la salida de Cardona, con los silbidos de un sector de la hinchada?

“Respecto al desencanto de su actuación, en este tiempo, con lesiones, sin mostrar ese nivel superlativo pues además que el equipo iba perdiendo 1-0 y que salió caminando, cuando realmente era que se apurara, y que luego se esté riendo y siga caminando. Cardona perdió un gol mano a mano y desde ahí como que mentalmente se fue del partido y ese fastidio se llevó a la salida, pero es una circunstancia que con buenas actuaciones Cardona puede revertir con la gente de Racing”.

¿Aún hay fe en que Cardona muestre ese talento que tiene y sea importante en el andamiaje del equipo de Gago?

“Nadie va a negar las condiciones de Cardona, que es un buen jugador, que en un buen nivel, concentrado en el juego y con físico para que pueda accionar lo que la cabeza piensa, es un jugador que le puede dar cualquier cantidad de recursos a la caja de herramientas de Fernando Gago. Hay fe en el cuerpo técnico, compañeros y en los hinchas, no todos fueron los que silbaron, hubo otros que aplaudieron, pero el convencimiento de los hinchas va más de lo que muestre de adentro hacia afuera, pero puertas adentro confían en que Cardona va a mostrar lo mejor de su repertorio. Los dirigentes también, por eso le hicieron un contrato de tres años. Es clave el hecho de prepararlo físicamente y tenerlo a tono para lo que viene. Si hace un buen trabajo de pretemporada, si hace un buen trabajo se verán los resultados”.

¿Cuándo es el próximo partido de Racing y de Edwin Cardona?

La 'academia' dirigida por Fernando Gago visitará a Cuiabá, este martes, desde las 5:15 p.m. (hora colombiana), por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.