Nápoles le mete presión a David Ospina: ya tendría en carpeta a tres arqueros

Así lo aseguraron desde Italia, luego de que el club que dirige Gennaro Gattuso estuviera negociando con los guardametas Jesse Joronen (Brescia), Salvatore Sirigu (Torino) y Odisseas Vlachodimos (Benfica).

Nápoles no quiere perder el tiempo y, antes los rumores de una posible de salida de sus dos arqueros, el colombiano David Ospina y el italiano Alex Meret; ya tendría en carpeta a tres arqueros.

“La verdadera noticia es sobre Jesse Joronen. Napolés tiene tres porteros preparados para la Serie A. No quieren que los atrapen sin estar preparados en caso de que Alex Meret u Ospina pidan irse”, aseguró el diario ‘La Gazzetta dello Sport’.

Además de Joronen, quien milita en Brescia; el equipo que dirige Gennaro Gattuso estaría negociando con los guardametas, Salvatore Sirigu (Torino) y Odisseas Vlachodimos (Benfica).

Sin embargo, el rotativo italiano aseguró que Meret es quien tiene las principales opciones para ir, ya que perdió la titularidad con el arquero de la Selección Colombia, desde la llegada de Gattuso.

“Su posición es particular, comprado para ser el portero de la próxima década napolitana, se encontró siendo el segundo de Ospina. Una condición que probablemente está cerca de él y no se excluye que, si no tiene garantías para el futuro, puede decidir irse”, se leyó en la nota.

