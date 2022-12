Nápoles no se rinde: harán una nueva oferta al Real Madrid, para fichar a James Rodríguez

El equipo italiano sigue en carrera por contratar al mediocampista colombiano. En España se afirma que ofrecerían 35 millones de euros al elenco merengue.

James Rodríguez se sigue entrenando con el Real Madrid, mientras tanto, el Nápoles sigue moviendo ‘fichas’ en busca de ficharlo y quedarse con el talento del colombiano.

Por esa razón, el diario ‘AS’, de España, señaló este martes que “a mediados de agosto, el napolitano volverá a la carga buscando otra vez una cesión con opción de compra y, al final, también podría avanzar una propuesta para el traspaso que se acerque a los 42 millones que piden en Concha Espina; podría llegar a 35”.

Así las cosas, el elenco dirigido por Carlo Ancelotti piensa en ofertar con dinero y no solo en buscar un préstamo, algo que ha dificultado y retrasado las negociaciones.

Además, se menciona las condiciones que a la fecha acercan mucho más al ‘10’ al Nápoles. “De Laurentiis tiene una estrategia clarísima: esperar. Sabe que Zidane no cuenta con el jugador, que el Madrid preferiría no reforzar al Atlético y tiene un acuerdo con Mendes para el sueldo (6,5 millones netos) y los derechos de imagen del ex del Bayern”, agregaron.

