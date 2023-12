Néstor Lorenzo habló de Julián Quiñones y su decisión de jugar para México: claro y contundente

En las recientes semanas se habló mucho en México de la decisión del colombiano Julián Quiñones de jugar para el combinado ‘manito’ y no para el elenco sudamericano, todo porque desde la ‘tricolor’ le llegó una convocatoria pero el mismo jugador decidió rechazarla y ponerse la camiseta de los ‘aztecas’.

Sobre este tema le preguntaron hace algunas horas al técnico Néstor Lorenzo, quien se encuentra en Estados Unidos para el sorteo de la Copa América, que será este jueves 7 de diciembre.

Ante la pregunta del periodista de ‘Fox Sports’, el estratega argentino contó qué fue lo que le expresó Julián Quiñones.

“Sí, lo estábamos siguiendo, hablamos con él y decidió jugar para México, simplemente le deseo lo mejor. En su momento lo citamos y él tuvo su decisión personal que era un tema familiar y le deseo lo mejor”, dijo de entrada Néstor Lorenzo.

Luego, el técnico de la Selección Colombia se refirió a qué le parecía que hubiera escogido al combinado ‘manito’ sobre su país de nacimiento y dejó su opinión personal al respecto.

“Yo creo que sí, pero no tengo la otra perspectiva, su mujer es mexicana, su hijo también. Yo tengo la otra de jugar por la camiseta de los orígenes”, finalizó Néstor Lorenzo sobre este tema en el que no ahondó más.

En su momento, al recibir la nacionalidad mexicana y su primera convocatoria, el propio Julián Quiñones dio su versión de cómo se dio su decisión.

“En mi corazón siempre he sentido es por México, cuando me llega la oportunidad de Colombia yo estaba de vacaciones con mi familia en Colombia. Mi representante me dijo que si había leído la carta. Le dije que no, que yo iba a leer la de Colombia. La rechazamos. Ahorita se me acercaron los de Colombia, me fueron a ver, a hablar, pero siempre les dije que no”, contó el nacido en Maguí Payán, en nuestro país.

Cabe recordar que Julián Quiñones ha forjado toda su carrera en el balompié mexicano, jugando para Lobos BUAP, Tigres UANL, Atlas y actualmente en el América. A pesar de eso, sí tuvo pasos en la Selección Colombia Sub-20, en el Campeonato Sudamericano y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde de hecho fue campeón con la 'tricolor'.

Hace algunas semanas el nacido en Colombia ya debutó con su selección, para estar presente en la clasificación para la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos entre junior y julio.