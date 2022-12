Neyder Lozano, el joven defensor que se abre camino en España y sueña con la Selección Colombia

El defensor central no jugó con ningún equipo colombiano en primera división, y ahora se destaca con el Elche español, en donde quiere dejar en alto la bandera de nuestro país.

La semana pasada un cable noticioso de la agencia EFE sorprendió con el nombre de un futbolista colombiano destacado en el Elche, de España. Su nombre Neyder Lozano, de quien no se tienen mayores registros en el balompié profesional de nuestro país, pero que a pulso se abrió un camino en Europa.

Publicidad

Nacido en Quibdó, en Chocó, el zaguero central es un talento fugado desde Colombia y que poco a poco se viene destacando en España.

¿Pero quién es Neyder Lozano? En charla con GolCaracol.com, el propio futbolista habló este lunes sobre sus inicios, cualidades, su actualidad en el Elche español y sus metas a corto y mediano plazo.

"Soy zurdo, juego de defensa, soy rápido y me gusta salir con el balón desde atrás", indicó de entrada el zaguero chocoano, de 24 años, y que contó que hace algún tiempo estuvo en divisiones menores de Millonarios bajo la dirección técnica de Nilton Bernal.

¿Cómo fueron sus Inicios en el fútbol?

Publicidad

“Yo soy de Quibdó, Chocó, durante toda mi infancia estuve viviendo allá, cuando terminé mi bachillerato me fui a Bogotá a jugar con Millonarios, estuve dos años en la Sub-20, que dirigía Nilton Bernal. Mis padres, en 2012, ya vivían en España y tomé la decisión de probar suerte en ese país. La oportunidad de jugar al fútbol nunca me ha faltado, he representado a mi departamento, soy de familia humilde, pero gracias a Dios siempre con las comodidades necesarias”.

¿Qué ha hecho en el fútbol español?

Publicidad

“San Sebastián Reyes fue mi primer club, me dieron la oportunidad, no fue fácil, pero hice las pruebas y me dejaron en su filial, ahí estuve dos años, y luego estuve en el primer equipo, que se encuentra en la tercera división. Ahora estoy en Elche, muy contento y con ganas de hacer siempre las cosas bien".

¿Cómo se dio la llegada a Elche?

“El año pasado hice buena campaña, hubo interés del Elche, vine acá y pudimos ascender y estamos en segunda división”.

Publicidad

Vea acá: Eduard Atuesta: “Espero que en la Selección Colombia se fijen en el talento que hay en la MLS”

¿Cuál es su presente con el Elche y hablenos de la posible compra de sus derechos deportivos?

Publicidad

“En el momento me siento contento porque estoy haciendo las cosas bien, estoy sumando minutos y tengo la confianza del entrenador. Respecto a lo de mi contracto, está la renovación, no es el momento indicado porque los resultados no están siendo buenos en el equipo, pero luego miraré y analizaremos con mi representante”.

¿Con qué sueña a corto y mediano plazo en su carrera deportiva?

“A corto plazo quiero seguir haciendo las cosas bien y sumando experiencia con el club y a mediano plazo, sería ir aunque sea a un microciclo de la Selección Colombia, a todos nos gustaría estar seleccionados para nuestro país, con trabajo y con disciplina puedo llegar a eso”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados