Ni Messi ni Cristiano, Falcao es el ídolo de la próxima joya del Real Madrid: Luka Jovic

El delantero serbio, quien tendría todo arreglado para vestirse de blanco la siguiente temporada, reveló que ha admirado al ‘Tigre’ desde que este era jugador de River Plate.

Luka Jovic, uno de los atacantes más codiciados en la actualidad por los grandes equipos europeos, gracias a sus notables anotaciones en Alemania con el Eintracht Frankfurt; confesó que tiene como ídolo al colombiano Radamel Falcao García.

“Creo que todos ven a Ronaldo y a Messi, pero Falcao es mi ídolo. Creo que jugamos de una manera similar y espero lograr tanto como él algún día”, afirmó el serbio al canal alemán ‘DW’.

Jovic, de 21 años, y que es apodado el ‘Falcao serbio’, es pretendido por clubes como PSG, Chelsea y Real Madrid. Justamente es el equipo español el que estaría a punto de cerrar el fichaje del delantero.

Sin embargo, ante los rumores, Fredi Bobic, director deportivo del club alemán aseguró: "No ha habido contactos con el Real Madrid. Por una vez no es una mentira piadosa, de verdad que aún no nos hemos puesto en contacto".

Jovic, a quien lo caracteriza su juego aéreo y su potencia cada vez que pisa el área, ha marcado 25 goles, 17 en Bundesliga y 9 en Europa League, torneo en el que se encuentra disputando las semifinales frente al Chelsea .

Vea las declaraciones de Luka Jovic sobre Falcao:

