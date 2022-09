Ni Rafael Santos Borré pudo evitar la derrota del Eintracht Frankfurt 0-1 contra Wolfsburgo

Luego de haber tocado la gloria en la temporada pasada, tras consagrarse como campeones de la Europa League , los dirigidos por Oliver Glasner no han podido encontrar ese ritmo que los llevó a hacerse con un título. Este sábado, Eintracht Frankfurt cayó como local 0-1 frente al Wolfsburgo, con Rafael Santos Borré en cancha.

El delantero colombiano, quien no era titular desde hace tres compromisos, dos de Liga y uno de Champions League, volvió al once inicialista para la sexta jornada de la Bundesliga, no obstante fue poco el aporte que pudo hacer.

Publicidad

Para este duelo el exRiver Plate, tomó un papel más asociativo en el cual tuvo que retrasarse unos metros en cancha para ayudar a su equipo en defensa y en construcción de juego, por lo que perdió la oportunidad de ser importante en el ataque de su equipo.

Tanto así que en los 64 minutos que estuvo en cancha, antes de ser sustituido por Lucas Alario, el atacante barranquillero logró únicamente un disparo, el cual salió desviado luego de una asistencia de Mario Götze, en un cobro rápido de tiro libre.

Por su parte, a la visita le salieron las cosas, y al minuto 60 del partido logró marcar el único tanto del compromiso, por medio del central Maxence Lacroix. Quien le otorgó la primera victoria de la temporada al Wolfsburgo.

Publicidad

Con dicho resultado, los 'lobos' lograron huir de la zona del descenso al sumar los tres puntos que le permitieron salir de la penúltima casilla, y descansar en el puesto 15, hasta la próxima fecha de la Liga de Alemania.

Mientras que el Eintracht Frankfurt quedó la decimoprimera posición con 18 puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas, en las seis fechas disputadas del certamen.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Eintracht Frankfurt?

El conjunto donde milita Rafael Santos Borré tendrá acción el próximo martes 13 de septiembre, donde visitará al Olympique de Marsella, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.