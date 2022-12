‘Niche’ Guerrero: “Jarlan firmó con Tigres en agosto, pero ahora ni él ni el ‘Pibe’ responden el celular”

El exjugador fue una de las personas que intervino en la negociación del volante del Junior de Barranquilla con el cuadro mexicano, en la cual también estuvo Carlos Valderrama.

Jarlan Barrera se encuentra en una polémica, a pocas horas de la final de la Copa Suramericana. El ‘10’ de los ‘tiburones’, quien firmó con Tigres, de México, en agosto, también estaría vinculado con Rosario Central, de Argentina, y Sao Paulo, de Brasil.

“A mí me contacto un italiano, amigo mío, que vive en México. Me preguntó por Jarlan Barrera, yo entré en contacto con el jugador y con el ‘Pibe’, que es su asesor, les hablé de había la posibilidad de que fuera a Tigres, me dijeron que sí. Yo les pase una cifra y me dijeron que sí”, aseguró Miguel ‘Niche’ Guerrero en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“Nosotros viajamos a Barranquilla el 18 de agosto, nos reunimos en el hotel y ahí se firmó el contrato por cuatro años, todos salimos contentos. Ahora resulta esta historia de Rosario Central y al parecer el jugador ha firmado también autorizaciones en Brasil con Sao Paulo”, complementó.

El exdelantero también aseguró que los papeles Jarlan Barrera firmó con los otros equipos, ocurrieron después de haber sellado su vínculo contractual con el cuadro mexicano.

“Él está en una disputa con la gente de Brasil donde había un compromiso por los derechos del jugador, pero todo esto se ha firmado después del contrato con Tigres. Ellos firmaron el contrato y a los cinco días ya había firmado con el grupo brasileño”, aseguró.

Del mismo modo, Guerrero informó que no ha podido comunicarse con el futbolista ni con Carlos Valderrama desde hace más de 20 días.

“He intentado hablar con el jugador y con el Pibe y ninguno me responde al celular. El jugador está registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol y ante la FIFA”.

Por último, Miguel ‘Niche’ Guerrero aseguró que Tigres, quien envió este miércoles una carta a Rosario Central para aclarar lo ocurrido, peleará hasta última instancia por el jugador.

“Tigres tendrá sus abogados, ellos no están dispuestos a ceder nada. Ellos tienen todo en regla y van a hacer respetar el contrato que tiene con el jugador”, concluyó.

