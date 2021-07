Nicolás Benedetti, a buscar nuevos horizontes: América de México no lo tiene en sus planes

"Renato Ibarra, primera opción de las Águilas por encima de Nicolás Benedetti ”, así hablan en México sobre el futuro del volante vallecaucano.

Así las cosas, el futbolista colombiano estaría en otro equipo para la próxima temporada, aunque aún no se sabe si seguirá en la liga de ese país.

“Benedetti quien ya no fue tomado en cuenta contra los Potros, y aunque ha estado lesionado desde la pretemporada en Estados Unidos, se pudo saber que no fue tomado en cuenta porque ya no está en los planes del club”, agregaron en el diario ‘Récord’, de México’.

Cabe recordar que las lesiones no han dejado brillar al volante, de 24 años, y eso le hizo perder su lugar en el América, equipo que le buscaría otro destino para la siguiente temporada.