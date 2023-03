Nicolás Benedetti: "Acá en México me lesioné, me apresuraba por jugar y eso me jugó una mala pasada"

Nicolas Benedetti brilla en la Liga de México con la camiseta del Mazatlán. En ocho partidos ya tiene cuatro goles y tres asistencias, siendo la figura de su equipo y poniendo a sonar su nombre en suelo 'manito'.

Por eso, en Gol Caracol charlamos con el talentoso volante vallecaucano, quien goza de un buen presente, y nos contó de a qué se debe su destacada actualidad. ¡El '10' de Mazatlán es el 'embajador de la semana'!

Además, Benedetti se refirió a las lesiones que no lo dejaron ser más protagonista con el América, de México, y que sacó un aprendizaje de este tema, para manejar esta situación.

¿Qué decir de su actualidad en México?

“Bien, ha sido un año bueno, comenzó bien, con el nacimiento de mi hijo. Ya en lo futbolístico también dándole en México, así que lo importante es que estamos con salud y físicamente muy bien. “En lo personal, con buenas estadísticas, que fue lo que me propuse, ser determinante en el juego, ayudar y ha sido un buen arranque”.

¿A qué se debe este buen presente con goles y asistencias?

“Hace un año y medio que salgo del América, quise encontrar otro lugar en Méxco, se dio la oportunidad en Mazatlán, he estado muy bien, he jugado prácticamente todos los partidos, físicamente me siento muy bien que era lo que más me atemorizaba, pero he crecido muchísimo en eso. Era tener ritmo de juego y confianza y mostrar todo mi talento. Estoy feliz de tener esa competencia”.

¿Y en lo grupal qué decir del presente de Mazatlán?

“También he crecido muchísimo en lo futbolístico, he mejorado en ese sentido. En lo grupal no nos ha ido muy bien, ha sido complicado el arranque para el equipo, no encontrar la victoria es complicado, pero ya se ganó el fin de semana pasado y ser conscientes de mejorar”.

¿Cuáles son los objetivos en este 2023?

“Mazatlán es un equipo que es nuevo, una franquicia de tres años en México, pero que le están invirtiendo en canchas, complejos deportivos, estadio, jugadores, y poco a poco va a subir. El objetivo es pelear la liguilla, entonces ese es el máximo objetivo como club. Es una liga de mucha calidad y todos los equipos son muy buenos”.

Nicolás Benedetti en acción con Mazatlán - Foto: Oficial Mazatlán

¿Qué lo sedujo del proyecto de Mazatlán?

“Lo que más me gustó fue el interés que pusieron por mí, cuando te quieren y te lo hace saber, sientes una conexión y eso fue lo que sentí. Había otras propuestas y hasta en Colombia, mirando cómo poder llegar a un equipo y fueron ellos los que mostraron interés. Era seguir en la liga mexicana y en el exterior, tomé la decisión, asumí un riesgo y hasta el momento ha salido bien”.

¿Cómo analiza usted su paso por el América de México?

“Muy agradecido con el América, por darme la oportunidad de salir al exterior, un club grandísimo, de pronto no se dimensiona lo que es en otros países, pero en México y Estados Unidos es grandísimo. Comencé muy bien, luego lesiones y bajas en el juego estuve 3 años ahí, pasó el covid, fueron muchas cosas que no me dejaron mostrar todo lo que tenia. Estoy eternamente agradecido”.

Usted sufrió varias lesiones estando en América, ¿cómo tomo esas situaciones adversas en su carrera?

“Sin duda eso me hizo más fuerte, me hizo conocer un poco de las lesiones, yo en Cali nunca me lesioné, estuve muy bien, y cuando llego acá me lesioné primero el quinto metatarsiano, luego con la lesión el cruzado y de ahí se desencadenan lesiones musculares. Luego en frío cuando uno hace el análisis de lo que pasó, es de pronto de no estar preparado para asumir ese tipo de comportamientos, de lesiones, me apresuraba por estar, quería siempre estar y me jugó una mala pasada. Nunca me pude recuperar al 100 por ciento y por eso también me tomé un aire. Fue un gran aprendizaje, y sé como manejarlo a futuro. Estoy joven y con muchas ganas de jugar fútbol por mucho tiempo”.

¿Sueña con Selección Colombia?

“Siempre uno como jugador, quiere ser parte de la Selección Colombia, que es lo máximo, pertenecer. Tuve la oportunidad de hacer proceso sub-20 y Sub-23, espero seguir trabajando, dando buenas actuaciones, a la larga lo que te da esa oportunidad es tu rendimiento en la cancha, haciendo las cosas bien”.

¿Cómo está si situación contractual?

“Ahorita Mazatlán ejerció la opción de compra, ya soy 100 por ciento de ellos y firmé contrato por tres años. Obviamente estoy concentrado acá pero veremos qué pasa en los próximos mercados. Estoy contento acá, disfrutando, y si llega una oferta del exterior, Europa es mi sueño, si llega algo se analizará en su momento”.