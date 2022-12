Nicolás Benedetti, de los pocos beneficiados: “Me vino bien el parón porque no perdí tantos partidos”

El mediocampista colombiano aseguró además que la recuperación de su lesión va por un buen camino. “Estaré disponible para las primeras fechas del torneo”, señaló.

Nicolás Benedetti ha sabido sacarle provecho a este tiempo de para a causa de su lesión rotura de ligamento cruzado anterior, sufrida en enero pasado, y a la pandemia del coronavirus que puso en pausa al fútbol en gran parte del mundo.

“Me falta un mes largo para estar disponible de manera competitiva. Llegaría para las primeras fechas del torneo”, aseguró de entrada este jueves en diálogo con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

En ese mismo orden de ideas, el jugador colombiano aseguró que “fue difícil por cómo se dio la lesión. Pero con la madurez que tengo he salido delante de las últimas lesiones que he tenido. Obvio que al principio fue duro, pero el parón me ayudó para no perderme partidos y estar mentalmente fuerte”.

“Acá se está entrenando con todas las medidas y oficialmente el fútbol volverá en 20 días. Yo vengo haciendo trabajos especiales con los preparadores físicos y eso me va a ayudar a llegar en mejor forma, para unirme lo más pronto posible al grupo”, finalizó.

