Nicolás Benedetti es un hombre nuevo: “Este tiempo me ayudó a reflexionar y a ser más sensato”

El mediocampista colombiano aseguró además que la recuperación de su lesión va por un buen camino. “Espero volver a las canchas rápidamente”, señaló.

Nicolás Benedetti ha sabido sacarle provecho a este tiempo de para a causa de su lesión rotura de ligamento cruzado anterior, sufrida en enero pasado, y a la pandemia del coronavirus que todavía tiene postergado el fútbol en gran parte del mundo.

Publicidad

“Ha sido un momento muy interesante porque esto nos ha ayudado pronto a tomar mucha conciencia de todo lo que nos pasa. A mí me ayudó mucho cuando pasó la lesión, tuve tiempo para pensar muchas cosas, este tiempo me ayudó a ser más sensato”, dijo en entrevista con ‘TUDN’.

‘Tino’ Asprilla: “Incentive a los argentinos para que le ganaran a Uruguay, pero no aceptaron”

En ese sentido, el jugador del América de México confirmó que “he hecho cosas que normalmente uno no hace como leer un libro o estudiar un poco; estar enfocado en mi lesión, en mi mente, tratar de estar muy tranquilo. He podido estar con mi familia, me he conectado conmigo mismo”.

Con respecto a su recuperación, Benedetti se mostró satisfecho y esperanzado de poder volver a jugar fútbol cuando todo se reanude en el balompié mexicano.

Publicidad

“Voy muy bien. Ya casi cumplo cuatro meses de la operación; la verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno. La verdad estoy contento con mi recuperación y espero volver a las canchas rápidamente, obviamente sin desesperarme y sin dar un paso en falso porque después vienen las repercusiones. He hecho el trabajo bien y espero que sea lo más pronto posible para volver a jugar”, finalizó.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.