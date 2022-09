Nicolás Benedetti: "Este año ha sido muy productivo, me ha ayudado a retomar confianza"

Nicolás Benedetti vive un gran presente con el Mazatlán, en la Liga del fútbol mexicano. En su más reciente compromiso en el balompié de ese país con su club marcó un verdadero golazo, de vaselina, 'picada', que hoy día todavía se habla de él. Se lo anotó a su compatriota Camilo Vargas, arquero del Atlas, y fue suficiente para que su escuadra se quedara con los tres puntos.

Este viernes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el talentoso jugador de 25 años y allí Nicolás Benedetti reveló más detalles de cómo fue qué se dio su anotación el pasado día miércoles 7 de septiembre.

Publicidad

"Mi papá yo creo desde niño, en el Cali hice varios, por ahí unos dos de 'picadita' y acá en México no había podido, pero en el partido se dio la oportunidad para hacerlo", dijo de entrada el exjugador del cuadro 'azucarero'.

Y sobre lo mismo continúo: "La verdad fue un bonito gol, incluso antes del partido que ha Camilo (Vargas) tocaba hacerle un gol así, porque él achica muy bien, lo conozco desde el Cali y sé la clase de arquero que es. Creo que si me quedaba mano a mano era esa porque Camilo es muy bueno achicando".

Cuando fue consultado sobre si hay algún detalle en especial para anotar ese tipo de goles como el que ejecutó, el centrocampista sostuvo que "no, eso debe darse muy natural, me gusta hacer ese tipo de vaselinas, en los entrenos las practico mucho y cuando ya me quede allí, salen muy natural".

Publicidad

Otras declaraciones de Nicolás Benedetti

Sobre la Selección Colombia

"Siempre como jugador uno quiere estar en el radar, tratar de hacer bien las cosas para ganarse un lugar y esa es una meta. Hacer las cosas bien acá en Mazatlán donde estoy jugando, donde obviamente tener la posibilidad de ir y eso es lo que queremos".



Publicidad

Ha tenido contacto con el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo

"No he tenido la posibilidad de hablar con el cuerpo técnico, ni con nadie, simplemente hacer bien las cosas, tratar de jugar, que esa era la idea principal después de arrastrar varias lesiones y volver a tener minutos. Este año ha sido muy productivo, he jugado casi todos los partidos y obviamente me ha ayudado a retomar confianza y retomar ese nivel y la posibilidad de que se habrá otra vez".

Su actualidad Mazatlán dice que ha marcado tres goles en 13 partidos en lo que va de este campeonato en México. En el club de estado de Sinaloa, Nicolás Benedetti está a préstamo de las 'Águilas' del América.

"Ahora mismo se me acaba el préstamo, se hizo a un año, esperar acabar el torneo y mirar las posibilidades. En el contrato obviamente tendría que volver al América, esperemos que se defina ese tema al finalizar el torneo, terminar bien".

A qué jugadores mira para hacer ese tipo de jugadas, la vaselina

"He visto muchos, he visto a Messi que creo que para mí es el mejor jugador que la 'pica' (balón), hace la vaselina, James (Rodríguez) también en unos partidos que la ha picado. Es algo muy natural, innato y que se practica en los entrenamientos y en los momentos que lleguen poder hacerlo fácil.

Publicidad



La situación del Cali

"Un momento difícil, como hincha es feo verlo en el último lugar, pero como lo he dicho siempre son momentos que también tienen los equipos, crisis, hace un año estaba celebrando el título en Cali y ahora toca vivir esa situación, de los malos momentos se tienen que aprender, Cali es uno de los equipos grandes de Colombia, tiene que volver a estar en los lugares de arriba y confío en que ese momento pasará".